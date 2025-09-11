La coincidencia de Luis Javier Suárez con Romario, Zico y otros; todo por la Eliminatoria

El pasado martes 9 de septiembre, Luis Javier Suárez vivió una noche para el recuerdo. Además de haber iniciado como titular en el partido de la Selección Colombia contra Venezuela, fue clave en el triunfo por 3-6, al reportarse con cuatro goles. El primero de ellos llegó al minuto 42' del encuentro y después infló las redes al 50', 59' y 67'.

De esa manera, entró en los libros de historia de la 'tricolor' y del fútbol sudamericano. La cuenta de 'Telemundo Deportes' realizó una publicación que dice: "¡Histórico en las Eliminatorias! Desde Zico, en 1977, hasta Luis Javier Suárez, en 2025. Una hazaña reservada solo para los elegidos". Allí, hicieron referencia a dicha gesta goleadora.

Además, adjuntaron una imagen que lleva por título: "Jugadores con póker en Eliminatorias Sudamericanas", es decir, cuatro tantos en un compromiso. La lista empezó con Zico, en 1977, y continuó con otro brasileño, que fue Gareca, pero en 1989. Posteriormente, el turno fue para Iván 'Bam Bam' Zamorano, delantero de Chile, en 1997.

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia, celebra uno de sus goles contra Venezuela AFP

Para volver a ver una 'locura' como esta, fue necesario esperar hasta el 2000, cuando lo hiciera Romario, otro de la 'canarinha'. Pasaron 11 años, pues en 2011, Luis Suárez, atacante de Uruguay, hizo lo propio. Por último, este listado es cerrado por Luis Javier Suárez, siendo el único colombiano que lo ha logrado, hasta el momento.

Recordemos que la primera vez que el delantero samario fue convocado al combinado patrio de mayores fue el 13 de noviembre del 2020, siendo suplente en la derrota 0-3 frente a Uruguay, por Eliminatorias. Después, dijo presente, por 49 minutos, en la caída, con goleada incluida, por 6-1 contra Ecuador, el día 17 del mismo mes.

Desde entonces, la carrera de Luis Javier Suárez ha tenido altibajos, pero sus buenas presentaciones en Almería, donde marcó 27 goles y dio ocho asistencias, en 41 juegos, sumado a sus dos anotaciones y dos pases de gol, en Sporting Lisboa, le permitieron ser llamado por Néstor Lorenzo. Y esta oportunidad sí que la supo aprovechar.