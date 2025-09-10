Publicidad

LUIS JAVIER SUÁREZ
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
A Luis Javier Suárez le llegaron felicitaciones desde Portugal, tras 'póker' con Selección Colombia

A Luis Javier Suárez le llegaron felicitaciones desde Portugal, tras 'póker' con Selección Colombia

Luego de su cuatro goles a Venezuela, Luis Javier Suárez ocupó las páginas en los principales diarios en Portugal. El samario tuvo un partido magnífico en el Monumental de Maturín.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: septiembre 10, 2025 09:23 a. m.
Luis Javier Suárez marcó cuatro goles en la goleada 3-6 de Colombia sobre Venezuela.
AFP