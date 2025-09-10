A Luis Javier Suárez le llegaron felicitaciones desde Portugal, tras 'póker' con Selección Colombia

Luis Javier Suárez fue la gran figura de la Selección Colombia en la noche del martes anterior en el Monumental de Maturín. El delantero samario supo aprovechar su titularidad frente a Venezuela, combinado al que le anotó un 'póker' de goles, y luego de su extraordinaria actuación con la 'tricolor', en la prensa portuguesa no pasaron por desapercibida su 'faena'. Elogios y más elogios llegaron para el número '19' del combinado de nuestro país.

Así las cosas, en los principales diarios de la nación lusitana registraron el desempeño del actual atacante del Sporting Lisboa. Suárez Charris convirtió sus goles ante la 'Vinotinto' a los minutos 42', 50', 59' y 67, después del último tanto Lorenzo le dio descanso, llevándose el reconocimiento de sus compañeros en el césped de juego y de los hinchas 'cafeteros' presentes en las tribunas del escenario deportivo venezolano.

"Luis Suárez se mostró inspirado en el triunfo sobre Venezuela; firma un póker", se leyó en 'Record', quien a su vez resaltó sus declaraciones post-partido, enfatizando sus anotaciones, pero alabando el trabajo colectivo en el Monumental de Maturín.

Luis Javier Suárez celebra el cuarto gol de Selección Colombia - Foto: AFP

Por su parte, en 'A Bola' precisaron que Luis Javier "se ha unido a la selecta lista de jugadores que han marcado cuatro goles en las Eliminatorias sudamericanas. El último fue... Luis Suárez (Uruguay)". En el mismo diario complementaron que el oriundo de la 'Bahía más linda de América' "fue decisivo" contra la 'Vinotinto', resaltando que uno de los tantos convertidos fue asistido por Richard Ríos, quien hace parte de las filas del Benfica.

Mientras que en 'O Jogo' tituló: "Luis Suárez del Sporting Lisboa anotó cuatro goles para Colombia" y proceden a mostrar los tantos del delantero de 27 años.

¿Qué dijo Luis Javier Suárez tras el 'póker' de goles a Venezuela?

"Sabíamos a qué veníamos, una guerra, y estábamos preparados", respondió el delantero a los periodistas en la zona mixta.

Y sobre los cuatro goles anotados sostuvo que "estoy muy feliz por la oportunidad, por la victoria de nuestro equipo, y muy feliz individualmente. Es un sueño, llevo mucho tiempo esperando esta oportunidad. Hoy (martes) llegó y supe aprovecharla".



¿Cuándo vuelve a jugar el Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez?

Ahora, el atacante samario se unirá a los 'leones' que jugará este sábado 13 de septiembre enfrentaron al Famalicão por la liga lusitana. A las 2:30 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón en el Famalicão Municipal Stadium.