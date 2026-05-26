A qué hora juega HOY Millonarios vs. O'Higgins, en la Copa Sudamericana 2026

Para Millonarios no hay un mañana en la Copa Sudamericana 2026 y por eso buscará una victoria frente a O'Higgins, de Chile, en esta última fecha del grupo C. El otro encuentro lo protagonizarán Sao Paulo y Boston River, en el estadio Morumbí.

Colombianos y chilenos se verán las caras a las 5:00 p.m. (hora Colombia), en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, y será transmitido por Directv Sports. Cabe recordar, que, este enfrentamiento se dio en la primera jornada de esta fase de grupos, en Rancagua, Chile, dejando como saldo un triunfo 2-0 de O'Higgins con goles de Arnaldo Castillo y Francisco González.

A los 'embajadores' les basta con un empate para ir a play off y con una victoria, pero atento a lo que pase con Sao Paulo, podría avanzar a octavos de final.

Millonarios vs O'Higgins en la Copa Sudamericana - Foto: AFP

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¿Cómo va el grupo C de la Copa Sudamericana 2026?

São Paulo sostuvo el liderazgo con un empate 1-1 ante Millonarios, un resultado que lo dejó en la cima con nueve puntos pero sin margen para relajarse. El equipo brasileño sigue invicto en la Fase de Grupos y llega a la última fecha dependiendo de sí mismo para asegurar el boleto directo a Octavos. Luciano había adelantado al 'Tricolor' a los 8', una superioridad que mantuvo hasta la recta final cuando Jorge Hurtado, a los 35' de la segunda mitad, el visitante igualó el marcador.

Millonarios, con ocho unidades, quedó muy bien perfilado para la definición, aunque todavía deberá resolver su futuro en casa ante O’Higgins. El conjunto chileno cayó 3-2 ante Boston River en Uruguay y, pese a la derrota, continúa con posibilidades: suma siete puntos y tendrá una final directa en Bogotá. Boston River consiguió su primer triunfo del grupo, pero quedó sin chances de pelear por la clasificación.

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Posiciones del grupo C de la Copa Sudamericana 2026

1. São Paulo - 9 puntos

2. Millonarios - 8 puntos

3. O’Higgins - 7 puntos

4. Boston River - 3 puntos