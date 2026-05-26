Luis Amaranto Perea es el nuevo técnico de Independiente Medellín; llegará después del Mundial 2026

Después de varias semanas de la salida de Alejandro Restrepo y del interinato de Sebastián Botero; este martes el Independiente Medellín anunció en un extenso comunicado de prensa que Luis Amaranto Perea será nuevo técnico del club y que firmará por dos años. Sus funciones las asumirá tras su participación como asistente de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras que esto sucede y según información del cuadro 'poderoso', mientras que el antioqueño arriba a cumplir con sus funciones, la nómina de jugadores estará al comando de Breiner Clemente Castillo y Giovanny Andrés Ruiz Ospina, sus asistentes, y de los preparadores físicos Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar Martínez.

"Luis Amaranto regresa al Medellín con una visión moderna del fútbol, un profundo conocimiento del jugador colombiano y un amplio reconocimiento nacional e internacional por su labor como entrenador y miembro del cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores. Su capacidad, liderazgo y preparación han sido altamente valorados por la Federación Colombiana de Fútbol, entidad a la que el club expresa su especial agradecimiento por su disposición y apertura ante el llamado del club", se leyó en uno de los apartados de la nota oficial del DIM.

En su carrera como entrenador, el otrora zaguero central se sentó en el banquillo del Junior de Barranquilla y también de Leones, de la Primera B del fútbol colombiano.



Un tema que cautivó a los directivos y que se tiene la expectativa que sea de buen recibo entre los hinchas es que Perea fue jugador de la institución, tal y como se consignó en el comunicado. "Fue un jugador formado en el DIM, protagonista y figura del equipo campeón de 2002 que rompió una espera de 45 años y devolvió la gloria al pueblo poderoso", se destacó.

