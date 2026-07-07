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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La probable alineación titular de Selección Colombia para HOY enfrentar a Suiza, en el Mundial 2026

La probable alineación titular de Selección Colombia para HOY enfrentar a Suiza, en el Mundial 2026

Este martes, la Selección Colombia se enfrentará a Suiza, por los octavos de final del Mundal 2026, y en Gol Caracol le contamos cuáles serían los elegidos por Néstor Lorenzo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jul, 2026
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La Selección Colombia, protagonista en el Mundial 2026, tras sus partidos con Uzbekistán y RD Congo
La Selección Colombia, protagonista en el Mundial 2026, tras sus partidos con Uzbekistán y RD Congo
AFP

Se empieza a reducir el número de equipos participantes en el Mundial 2026, y en el último día de acción de los octavos de final, el Estadio BC Vancouver acogerá el duelo entre Suiza y la Selección Colombia, quienes nunca se han enfrentado antes en un partido eliminatorio.

Sin muchos reflectores encima, el equipo de las Cruces Rojas marcha invicto y con paso casi perfecto. De no ser por el empate en su debut frente a Catar, los dirigidos por Murat Yakin presumirían de cuatro victorias en el torneo mundialista.

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A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Suiza, en el Mundial 2026

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Golearon a Bosnia y Herzegovina y derrotaron a la coanfitriona, Canadá, en fase de grupos. En la ronda de dieciseisavos de final vencieron cómodamente a Argelia, dejando una de las mejores exhibiciones de dicha fase.

Enfrente está la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, que para muchos es una de las selecciones que mejor fútbol desplegó hasta el momento en la Copa Mundial. Al igual que su próximo rival, un empate contra Portugal en el cierre del Grupo K les impide tener paso perfecto.

Derrotaron a Uzbekistán y RD del Congo en las dos primeras fechas de la fase de grupos. Y en dieciseisavos tuvieron la oportunidad de vencer por un amplio marcador a Ghana, pero la falta de contundencia hizo que solo pudieran marcar un gol, obra de Jhon Arias.

La Selección Colombia se enfrenta a Suiza por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026.
La Selección Colombia se enfrenta a Suiza por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026.
Foto: Getty Imágenes

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¿Cuál es la probable Alineación de la Selección Colombia?

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucimi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puertas, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Historial entre la Selección Colombia y Suiza

Suiza y Colombia solo tienen un enfrentamiento previo en la historia de la Copa Mundial. Fue en la fase de grupos Estados Unidos 1994, en Los Ángeles, California. Los sudamericanos se impusieron por 0-2 con goles de Hernán Gaviria y Harold Lozano. Esta será la primera vez que se enfrenten en una ronda eliminatoria.

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