Atentos en la Selección Colombia; figura de Suiza se pierde los octavos de final del Mundial 2026

La condición física de Johan Manzambi era una de las principales preocupaciones de Suiza en las últimas jornadas e infortunadamente se confirmó que se pierde el duelo con la Selección Colombia, por los octavos de final del Mundial 2026, el cual se disputa este martes 7 de julio, en Vancouver, Canadá.

Al igual que Rubén Vargas y Djibril Sow, Manzambi no pudo completar la última sesión de entrenamiento de Suiza, en la previa al cruce ante el elenco sudamericano. Con tres goles y dos asistencias, Manzambi, de 20 años, pasó de ser una alternativa a una pieza clave de la selección suiza, que busca llegar a sus primeros cuartos de final desde 1954.

La información fue revelada por el portal 'Blick'. "El mediocampista sufrió, según información de Blick, una lesión de rodilla en el entrenamiento final – aparentemente sin intervención del rival durante una forma de juego. Un examen de resonancia magnética posterior confirmó la lesión", informó el citado medio.

El impacto de Manzambi fue significativo, al punto que el entrenador Murat Yakin admitió que le preocupa cómo reaccionará el equipo si no logra recuperarse.



Festejo de Johan Manzambi con la Selección de Suiza AFP

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Manzambi, la sorpresa de Suiza

El impacto de Manzambi fue significativo, al punto que el entrenador Murat Yakin admitió que le preocupaba cómo reaccionaría el equipo si no lograba recuperarse, hecho que finalmente si se dio.

"Obviamente que cuando los jugadores tienen que irse antes de tiempo en un entrenamiento, la gente se preocupa. Es posible que no juegue mañana y eso puede ser un gran problema. Conozco su talento desde hace un año. Es un jugador muy valioso e importante para nosotros. Está mejorando constantemente su rendimiento y es fundamental para el equipo. Es el tipo de jugador que a los demás les gusta ver y siempre digo que es completo, con muchas cualidades. Todavía tiene mucho potencial, pero estamos muy contentos con él y espero que pueda estar en la cancha mañana", afirmó el entrenador.

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Manuel Akanji también entiende lo determinante que puede ser Manzambi en un cruce definitorio, además de reconocer las cualidades del joven atacante. "Se nota que es muy creativo y eso es lo que necesitamos de nuestros jugadores. Incluso en situaciones en las que no esperas nada, pueden crear algo especial. Creo que tiene el coraje y el talento para hacerlo, y espero que siga así y siga adelante porque aún puede desarrollarse mucho. Hasta ahora ha jugado un gran torneo, ve cosas que tal vez otros no ven y realmente necesitamos jugadores como él. Entra al campo con mucha confianza y necesitamos este tipo de talentos creativos", destacó el defensor.