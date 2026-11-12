El llamado de Mario Alberto Yepes por la capitanía de Dávinson Sánchez: "Hay que creerle"

Con el inicio de una nueva era en la Selección Colombia, la capitanía de Dávinson Sánchez asume un papel protagónico dentro del vestuario y frente a la afición. El defensor caucano toma la batuta en el terreno de juego en medio de un proceso de renovación, una responsabilidad que exige jerarquía y respaldo total.

Precisamente sobre ese nuevo rol que tiene el futbolista del Galatasaray, se pronunció una voz más que autorizada para hablar del brazalete de la 'tricolor': Mario Alberto Yepes, eterno capitán del combinado nacional y referente de la generación de Brasil 2014, quien pidió confianza plena en el liderazgo del futbolista de 30 años.

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En ese orden de ideas, en diálogo con Noticias Caracol y Gol Caracol, el exdefensor central hizo un llamado directo a rodear al nuevo referente del equipo y a creer en el proyecto deportivo que encabeza.

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"Creerle a nuestro nuevo capitán, a Dávinson; creerle en que esta reconstrucción de nuestra Selección va a funcionar y que poco a poco vamos a encontrar esos referentes que nos pueden llevar lejos", expresó Yepes de entrada, dejando claro que el respaldo al brazalete será fundamental para consolidar el nuevo ciclo de la 'amarilla'.



Dávinson Sánchez, central de Colombia Foto: @FCFSeleccionCol

El histórico zaguero también analizó el vacío natural que dejó la partida de varios ídolos de la última década como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, señalando la necesidad de que surjan nuevos mandos capaces de conectar emocionalmente con el país, con los hinchas.

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"Tenemos que ir buscando esas imágenes representativas. Con la salida de varios jugadores representativos de la Selección, siento que queda encontrar esos espacios donde volvamos a encontrar futbolistas que a la gente le emocionen", añadió Yepes, destacando que el recambio no sólo pasa por lo futbolístico, sino también por el carisma y el sentido de pertenencia.

Finalmente, Mario Alberto Yepes se mostró optimista frente al futuro inmediato en la 'amarilla', recordando que el talento siempre ha sido una constante en nuestro país y confiando en que la nueva camada sabrá estar a la altura de la historia.

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"Si algo ha tenido Colombia es buen recambio. Siguen y siguen saliendo buenos jugadores, y que esta no sea la excepción", concluyó el excapitán, enviando un mensaje de respaldo total a Dávinson Sánchez y a toda la zaga de la 'amarilla'.