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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios lamenta lesión de Daniel Ruiz; parte médico oficial del club

Millonarios lamenta lesión de Daniel Ruiz; parte médico oficial del club

Este jueves Millonarios informó sobre las molestias del habilidoso Daniel Ruiz, quien tuvo que salir en el reciente partido contra el Tolima, y no estará en la última fecha de Liga BetPlay 2026-II.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de nov, 2026
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Daniel Ruiz Millonarios
Daniel Ruiz en acción con Millonarios
Colprensa

Millonarios tendrá la definición de su clasificación a cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II, este sábado, cuando reciba en el estadio Nemesio Camacho El Campín a Alianza FC, por la fecha 19 del 'todos contra todos' del campeonato colombiano. Y para ese compromiso, el técnico Alberto Gamero tendrá una baja confirmada que es la de Daniel Ruiz.

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Tras salir lesionado en el reciente duelo frente al Deportes Tolima, el pasado domingo, prendió las alarmas en las toldas 'embajadoras', de cara al cierre de la primera fase de la liga, y el inicio de ronda final, en la que esperan estar presentes.

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A través de sus redes sociales, Millonarios informó que "luego de realizarse los exámenes de diagnóstico pertinentes, el jugador Daniel Ruiz presenta una lesión muscular del bíceps femoral de su pierna izquierda", detallando que "el jugador ya se encuentra en proceso de recuperación", aunque no dieron un tiempo exacto para su regreso, mencionando que "su incapacidad se determina según su evolución".

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Lo cierto es que para el duelo frente a Alianza FC, programado para este sábado a las 3:00 p.m. en El Campín, su ausencia es confirmada, y en caso de que los dirigidos por Alberto Gamero clasifiquen a cuadrangulares finales, tampoco estaría en el arranque de esa ronda del campeonato de la Liga BetPlay 2026-II.

Esta lesión muscular en el bíceps femoral, si es en un grado leve, normalmente tiene un tiempo de recuperación de entre una a máximo tres semanas, por lo que Daniel Ruiz sería una baja importante para Millonarios en los próximos compromisos, ya que venía siendo importante y un pilar del elenco titular de los azules.

Daniel Ruiz Millonarios
Daniel Ruiz Millonarios - Foto:
Millonarios Oficial

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Respecto al anterior partido de Millonarios, una de las vueltas confirmadas será la del mediocampista chileno Rodrigo Ureña, quien se perdió dicho encuentro por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, sí habrá otra baja para los azules, que es la de uno de sus goleadores, Leonardo Castro, quien llegó a cinco amonestaciones y estará sancionado.

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Actualmente el cuadro bogotano está en el séptimo puesto de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, con 27 puntos, por lo que una victoria sobre Alianza FC lo asegurará en los cuadrangulares finales del campeonato colombiano. En caso de empatar, tendrá que estar pendiente a sus perseguidores, que son Once Caldas, Tolima y Águilas Doradas. En caso de perder, también podría clasificar, pero depende también de otros resultados.

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