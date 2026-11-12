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Gol Caracol  / Selección Colombia  / El elogio de Fredy Guarín a Jefferson Lerma en medio del recambio en Colombia: "Tiene ese mando"

El elogio de Fredy Guarín a Jefferson Lerma en medio del recambio en Colombia: "Tiene ese mando"

En charla exclusiva con Noticias Caracol y Gol Caracol, el exmundialista con la Selección Colombia en Brasil 2014 habló de la renovación que atraviesa la 'tricolor' y le 'echó el ojo' a Jefferson Lerma.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de nov, 2026
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Fredy Guarín elogió a Jefferson Lerma.
Fredy Guarín elogió a Jefferson Lerma.
Fotos: AFP

La transición generacional en la Selección Colombia es uno de los temas que mayor atención despierta entre los seguidores y referentes históricos del balompié nacional. En medio de esta etapa de renovación que atraviesa el combinado patrio, una voz autorizada se pronunció para respaldar el proceso actual: Fredy Guarín, quien fue mundialista en Brasil 2014. El exvolante le puso el 'foco' a Jefferson Lerma.

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Fue así como en charla exclusiva con Noticias Caracol y Gol Caracol, Guarín subrayó que la 'tricolor' atraviesa un momento natural de evolución en su nómina, pero celebró la personalidad con la que los futbolistas más jóvenes han asumido el reto de defender los colores del país. "Viene un tiempo ya de recambio; los jugadores que han venido entrando han ido demostrando que tienen suficiente madurez para ponerse la camiseta de la Selección Colombia", afirmó el exInter de Milán dejando en evidencia su confianza en el carácter competitivo de la nueva camada.

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Más allá del talento individual de quienes hoy piden pista en la titularidad, el exjugador de la amarilla, azul y rojo hizo especial énfasis en el papel que cumplen los futbolistas de mayor trayectoria dentro del vestuario. Para Guarín, la convivencia entre generaciones es clave para sostener una identidad ganadora a largo plazo.

Fredy Guarín, exjugador de la Selección Colombia
Fredy Guarín, exjugador de la Selección Colombia
AFP

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"Hace parte de los procesos y, de parte de los que ya están saliendo, dejarles una linda huella", añadió el otrora mundialista resaltando el valor del legado y el ejemplo que los referentes históricos transmiten a quienes toman el relevo en el combinado de nuestro país.

Al profundizar en los nombres propios que deben liderar esta nueva etapa dentro del terreno de juego, Guarín puso la lupa sobre la zona medular, un sector que conoce a la perfección y que considera vital para el equilibrio del equipo. En ese análisis, no escatimó en elogios hacia Jefferson Lerma, a quien señaló como el eje fundamental para guiar a los recién llegados desde la experiencia y la jerarquía.

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"Lerma sigue ahí, un jugador que todavía tiene una edad ideal para ejercer ese mando en el mediocampo", concluyó el que portará la casaca '13' en la Copa del Mundo en Brasil 2014.

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Con estas palabras, Guarín - quien jugó 58 partidos con la Selección Colombia- dejó claro que, si bien el recambio es inevitable y positivo, contar con líderes consolidados en la mitad de la cancha será determinante para sostener el nivel competitivo de la 'tricolor' en los próximos desafíos internacionales, siendo el primero de éstos contra Chile este viernes en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 7:00 de la noche.

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