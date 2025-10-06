Síguenos en::
La Selección Colombia, atenta: México y una pequeña ventaja para el partido preparatorio

La Selección Colombia, atenta: México y una pequeña ventaja para el partido preparatorio

El sábado 11 de octubre, a las 8:00 de la noche, en el estadio AT&T, la Selección Colombia enfrenta al equipo mexicano, en medio de la doble fecha FIFA del mes.

Por: EFE
Actualizado: 6 de oct, 2025
Jugadores de la Selección Colombia celebran uno de sus goles en las Eliminatorias Sudamericanas
