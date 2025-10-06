La Selección Colombia, atenta: México y una pequeña ventaja para el partido preparatorio

La Selección México comenzó este lunes 6 de octubre los entrenamientos para los partidos preparatorios de la fecha FIFA de octubre contra la Selección Colombia y Ecuador, que forman parte de la preparación al Mundial 2026.

Con un grupo de 25 jugadores, el seleccionador Javier Aguirre comenzó los trabajos para medirse el próximo sábado 11 de octubre a la Selección Colombia, en el AT&T Stadium de Dallas (Estados Unidos), y el martes 14 de octubre frente a Ecuador, en el Estadio Akron de Guadalajara, una de las ciudades sedes de México en la Copa del Mundo de 2026.

El 'Vasco' Aguirre dirigió una práctica con los jugadores en el Centro de Alto Rendimiento de Ciudad de México. Esta situación contrasta con la que se vive en el combinado 'cafetero', pues recién están llegando los jugadores a la concentración y, por eso, el director técnico, Néstor Lorenzo, aún no tiene el equipo completo.

Los partidos serán importantes para el 'Tri', clasificado al Mundial junto a los otros anfitriones (Estados Unidos y Canadá), ya que los dos países sudamericanos con los que jugarán también tienen boletos asegurados para el certamen del próximo año.



Entre las sorpresas de la convocatoria está Kevin Álvarez, lateral del América, llamado por la lesión de Rodrigo Huescas, del Copenhague danés.

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en un partido preparatorio contra México AFP

"Contento por mi llamado porque han sido meses complicados en mi carrera, pero uno sabe que le puede dar la vuelta a todo. La lesión de Rodrigo es triste, pero la competencia en el grupo siempre ha sido fuerte", señaló Álvarez, quien vuelve a la selección luego de no hacerlo desde 2023, cuando Aguirre aún no era el entrenador.

Otro nuevo rostro en la convocatoria es el de Ramón Juárez, central del América, que apenas lleva un partido con el Tri, en junio de este año, en el amistoso que México perdió por 2-4 ante Suiza.

"Tengo claro que mi sueño es estar en la Copa del Mundo, haré el esfuerzo para lograrlo. El grupo que hay es bueno, todos nos llevamos bien y eso es algo que suma un montón porque te sientes cómodo a la hora de venir", comentó el zaguero de 24 años.