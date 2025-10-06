Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuál es el regalo que le dan a los convocados a la Selección Colombia al llegar al hotel?

¿Cuál es el regalo que le dan a los convocados a la Selección Colombia al llegar al hotel?

Conforme arriban los jugadores de la Selección Colombia a la concentración para los partidos con México y Canadá, les entregan un elemento que ha llamado la atención.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
James Rodríguez y Yaser Asprilla, convocados a la Selección Colombia para partidos con México y Canadá
James Rodríguez y Yaser Asprilla, convocados a la Selección Colombia para partidos con México y Canadá
Federación Colombiana de Fútbol

Publicidad

Publicidad

Publicidad