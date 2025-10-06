¿Cuál es el regalo que le dan a los convocados a la Selección Colombia al llegar al hotel?

La Selección Colombia ya piensa en el Mundial 2026. Por eso, cada fecha FIFA es fundamental para ultimar detalles. Entendiendo eso, se programaron dos partidos preparatorios para el mes de octubre. El sábado 11, a las 8:00 de la noche, se enfrenta a México, en el estadio AT&T, mientras que el martes 14, a las 7:15 p.m., mide fuerzas con Canadá, en el Red Bull Arena.

Poco a poco, los convocados por el director técnico, Néstor Lorenzo, arriban a Texas, Estados Unidos. Los primeros en llegar fueron Kevin Mier, Kevin Serna, Yaser Asprilla, Johan Mojica y Dávinson Sánchez. Sin embargo, la lista aumentó en las últimas horas, pues este lunes 6 de octubre, el turno fue para James Rodríguez, Álvaro Montero, Santos Borré y Johan Carbonero.

La Selección Colombia estrenará el balón del Mundial 2026. Foto: FCF.

Esta información se ha conocido gracias a los posteos que ha realizado la Federación Colombiana de Fútbol en sus diversas redes sociales. Allí, los saludan uno a uno, pero lo llamativo es que les han entregado un regalo que ha llamado la atención de los aficionados del combinado patrio. Pero ya todo quedó aclarado, luego de que subieran unas fotos detalles de este.

📽️ ¡𝙀𝙮, 𝙘𝙧𝙖𝙘𝙠𝙨, 𝙦𝙪𝙚 𝙗𝙪𝙚𝙣𝙤 𝙫𝙚𝙧𝙡𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙤! 🤩👋



𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬, 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨, 𝐁𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐛𝐨𝐧𝐞𝐫𝐨 dicen presente en Texas, Estados Unidos. ⚽🛬🇺🇸#LaSeleNosUne🇨🇴#YoPongoLaCasa 🏠 pic.twitter.com/dBhcWNDbiW — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 6, 2025

Se observa que es un distintivo de color plateado, que viene en una caja, del logo de la FCF, con las banderas de los países que albergarán la cita orbital en 2026, es decir, México, Canadá y Estados Unidos. Recordemos que es la primera vez que un Mundial se disputará en tres sedes diferentes y que la 'tricolor' ya aseguró su cupo al finalizar tercera en las Eliminatorias.



📸 ¡𝘿𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙨𝙙𝙚 𝙋𝙤𝙧𝙩𝙤 𝘼𝙡𝙚𝙜𝙧𝙚 🇧🇷 𝙖 𝙣𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙚𝙣 𝙏𝙚𝙭𝙖𝙨! 🤝



𝙃𝙤𝙡𝙖, 𝙅𝙤𝙝𝙖𝙣 𝙮 𝙍𝙖𝙛𝙖👋#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/sBG4haAjPf — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 6, 2025

Publicidad

De esa manera, lo que buscaron desde la Federación Colombia de Fútbol fue tener un detalle y darle un reconocimiento a los jugadores por clasificar al Mundial. Además, se debe decir que esto significa el regreso del equipo 'cafetero' a una cita orbital, después de que brillara por su ausencia en Qatar 2022, donde Argentina se hizo con el título y alzó la copa del mundo.