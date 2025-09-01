A qué hora juega HOY Santa Fe vs. Once Caldas por Liga BetPlay ll-2025

Esta noche en el estadio el Campin, Independiente Santa Fe se verá las caras con Once Caldas para finalizar la fecha nueve de la liga colombiana. El elenco bogotano viene de empatar en condición de visitante 1-1 frente a Alianza por la ida de los octavos de final de la Copa Betplay. Por otra parte, el 'Once' llega tras derrotar 2-1 al Pasto por ese mismo torneo.

El cuadro 'cardenal' tendrá como principal novedad en el juego la vuelta de su goleador y figura en el más reciente titulo, Hugo Rodallega, quien no era convocado desde la gran final de la Liga BetPlay I-2025 contra Independiente Medellín.

Once Caldas, en cambio, no podrá contar con su gran estrella, Dayro Moreno, luego de ser convocado por la Selección Colombia para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial frente a Bolivia y Venezuela. Sin embargo, el principal objetivo del conjunto de Manizales, no es la liga, es la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Independiente del Valle el 17 de septiembre en suelo ecuatoriano y los recibirá en el estadio de Palogrande el 24 del mismo mes, en busca de un cupo a semifinales.

Santa Fe se ubica en la novena posición de la tabla con 12 puntos, tras tres victorias, tres empates y dos derrotas, mientras que su rival, el 'blanco blanco', no ha ganado un solo juego en lo que va del campeonato, y se encuentra en la última casilla con tan solo tres puntos producto de tres igualdades.

Dayro Moreno, ausente del partido de hoy Foto: X/ @oncecaldas

Hora y dónde ver HOY EN VIVO, Santa Fe vs. Once Caldas

El compromiso entre Santa Fe y Once Caldas iniciará a las 7:30 p.m. (hora de Colombia) y se podrá observar a través de la señal cerrada de televisión. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y demás incidencias del juego en el portal del Gol Caracol en el siguiente link: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol

Convocados de Independiente Santa Fe

Andrés Mosquera Marmolejo, Weimar Asprilla, Joaquín Sosa, Víctor Moreno, Iván Scarpeta, Cristian Mafla, Elvis Perlaza, Santiago Tamayo, Daniel Torres, Ewil Murillo, Omar Fernández, Yairo Moreno, Yilmar Velásquez, Santiago Mora, Jhojan Torres, Harold Mosquera, Edwar López, Angelo Rodríguez, Martin Cuesta, Hugo Rodallega.

