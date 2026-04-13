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Gol Caracol  / Selección Colombia  / “La Selección Colombia es consciente que debe ganar, aunque Chile viene con necesidad”

“La Selección Colombia es consciente que debe ganar, aunque Chile viene con necesidad”

Antes del partido de este martes de la Liga de Naciones femenina, Daniela Arias y Ángelo Marsiglia hablaron de lo que será el duelo frente a las chilenas, en el Pascual Guerrero.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de abr, 2026
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