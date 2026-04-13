“La Selección Colombia es consciente que debe ganar, aunque Chile viene con necesidad”

La Selección Colombia tendrá su segundo partido en esta fecha de abril en la Liga de Naciones femenina, recibiendo a Chile en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, por lo que desde la 'tricolor' saben de la importancia de dicho compromiso, en especial tras la victoria contra Venezuela.

Por eso, en atención a prensa, Daniela Arias y el técnico Ángelo Marsiglia se refirieron al rival que tendrán en las próximas horas, y la manera en la que toman con responsabilidad estos encuentros.

"Chile viene con la necesidad, pero nosotras también somos conscientes que debemos ganar, si queremos clasificar de primeras, hay que ganar. Esta seguidilla es terminarla con 9 puntos y consolidarnos en la tabla", comenzó diciendo la defensora central de la Selección Colombia.

Sobre el combinado austral, agregó que "es un equipo que le gusta el balón, tiene jugadoras reconocidas, con experiencia y el equipo no se puede confiar, nos quedan dos partidos que son vitales para la clasificación", y de paso contó sobre cómo vivieron el sorpresivo empate que tuvieron con Bolivia en fechas anteriores, que les ayudó con autocrítica en la interna de la 'tricolor'.



La Selección Colombia derrotó a Venezuela, por la fecha 5 de la Liga de Naciones femenina AFP

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"Es positivo pero nos puso a pensar el empate con Bolivia porque lo sentíamos como una derrota, pero es la exigencia del equipo, de pronto es al que todos le ganaban, pero fue un despertar para la Selección, porque cuando ganas seguido entras en esa zona de confort. Lo que vivimos contra Venezuela fue hermoso, pero en actitud aplaudo al equipo", cerró Daniela Arias en declaraciones para Gol Caracol.



Ángelo Marsiglia y el presente de la Selección Colombia

*Enfocadas en Chile

"Ya pasamos un gran contrincante como Venezuela, netamente estamos pensando en Chile, hemos analizado mucho los comportamientos, y la idea es plantear un buen partido para que nos salga en opciones de gol contra Venezuela pero esta vez tratando de concretarlas de la mejor forma".

*Aspectos a mejorar

"Esa bola quieta que nos hizo Venezuela hay que seguirla mejorando".

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*¿Qué esperan de Chile?

"Hemos planteado los dos panorama porque Chile viene de perder en su casa y necesita sumar, puede ser que busque a Colombia, pero también puede ser que solo quiera sumar, que un empate le vendría bien, suponiendo. Tenemos un plan para las dos opciones".

*Elogios a Leicy Santos

"Nuestra volante ofensiva es la goleadora de la liga de naciones, pero si es un equipo que propone será un lindo espectáculo. Será de ida y vuelta, y esperamos contra Chile se pueda plantar de esta manera".

*Aún no piensa en Argentina

"Vamos partido a partido, no podemos pensar en Argentina sin haber superado a Chile, uno de ese éxito del partido anterior es que nos enfocamos en Venezuela. Yo aún no pienso en Argentina, lo mas importante para ratificar es ganarle a chile, para seguir sumando y tomando ventaja e ir asegurando esa clasificación".