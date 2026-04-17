Quiénes son los candidatos al Balón de Oro y qué dicen en Europa de Luis Díaz

La carrera hacia el Balón de Oro comenzó a tomar forma, y los candidatos a este importante galardón están saliendo a 'flote', luego de que se definieran las semifinales en la Champions League y con el Mundial 2026 en el horizonte; ¿Luis Díaz tiene alguna posibilidad?

Lo cierto es que en las últimas horas, el importante diario 'L' 'Équipe' realizó un informe sobre cómo están los jugadores aspirantes a este premio, si bajaron o aumentaron puntos tras concluir los cuartos de final en el máximo torneo de clubes en Europa. Para este medio francés, Ousmane Dembélé, vigente ganador, y Michael Olise, compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich, están en ascenso y son los principales favoritos a triunfar, mientras que Kylian Mbappé - luego de haber quedado eliminado de la Champions League con Real Madrid -, cedió lugar.

Luis Díaz, a tener en cuenta

Luis Díaz vive un gran presente en el Bayern Múnich. X de @FCBayernES

En su análisis, este tabloide menciona que en las filas del Bayern Múnich están serios aspirantes al Balón de Oro, ya que además de Olise, Harry Kane y sus 50 goles en todas las competiciones, lo hacen estar ahí arriba. Además, mencionan el nombre de Luis Díaz.



"Kane cuenta con el excelente apoyo de Michael Olise, quien ofreció dos actuaciones sobresalientes contra el Real Madrid (una asistencia en el partido de ida y un gol en el de vuelta). Su compatriota Dayot Upamecano y el colombiano Luis Díaz también son dos jugadores clave a tener en cuenta", se leyó en el informe de 'L' Équipe'.

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Recordemos que 'Lucho' Díaz vive un gran presente con los 'bávaros', y en la serie frente al Real Madrid marcó dos golazos, uno en el Santiago Bernabéu y otro en el Allianz Arena.

De otro lado, y pese a que Barcelona quedó eliminado de la Champions League por Atlético de Madrid, Lamine Yamal y Pedri dejaron buenas sensaciones en la eliminatoria. Caso contrario de Vinícius Júnior y Jude Bellingham, que no fueron determinantes en la serie frente a Bayern Múnich.

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Otros de los nombres que incluyen esta lista son los de Declan Rice, del Arsenal, Nuno Mendes, Vitinha y Khvicha Kvaratskhelia, del PSG, así como Julián Álvarez, del Atlético de Madrid.