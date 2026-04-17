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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Quiénes son los candidatos al Balón de Oro y qué dicen en Europa de Luis Díaz

Quiénes son los candidatos al Balón de Oro y qué dicen en Europa de Luis Díaz

Un importante diario hizo un informe sobre cómo es el presente de los aspirantes al Balón de Oro, quienes sumaron y bajaron puntos. Luis Díaz comparte honores con Michael Olise y Harry Kane.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Luis Díaz es figura con Bayern Múnich.
Luis Díaz es figura con Bayern Múnich.
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