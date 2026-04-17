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Colombia femenina y un duelo crucial contra Argentina para estar más cerca del Mundial

Este sábado, la Selección Colombia femenina visita a Argentina por la Liga de Naciones; un duelo en donde ambas escuadras llegan igualadas en puntos. ¡EN VIVO por Gol Caracol y Ditu!

Por: EFE
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Colombia femenina y Argentina se enfrentan en la Liga de Naciones de la Conmebol.
Colombia femenina y Argentina se enfrentan en la Liga de Naciones de la Conmebol.
Fotos: AFP

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