Colombia femenina y un duelo crucial contra Argentina para estar más cerca del Mundial

Argentina y la Selección Colombia femenina disputarán este sábado un partido decisivo por la séptima jornada de la Liga de Naciones Femenina, en el que buscarán afianzarse en el camino hacia el Mundial de 2027.

En el Estadio Ciudad de Lanús se medirán los dos líderes de la clasificación con 13 unidades, luego de seis jornadas disputadas en este nuevo torneo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que clasifica a dos representativos directamente a la cita brasileña y a los siguientes dos a la Repechaje Intercontinental.

Salvo los empates de Argentina ante Uruguay (2-2 en Montevideo) y de Colombia contra Bolivia (1-1 en La Paz), tanto las ‘albicelestes’ como las ‘cafeteras’ sumaron cuatro triunfos para quedar a un paso del Mundial.

La Selección Colombia femenina y Argentina se miden en la fecha siete de la Liga de Naciones. Fotos: AFP

Las dirigidas por Germán Portanova cerrarán esta triple jornada en casa luego de los triunfos como visitante ante Chile (0-1) y Venezuela (1-2) y es probable que el entrenador repita la misma oncena que le ganó a ‘la Roja’ en Santiago.



Desde su regreso al país, las jugadoras hicieron una invitación al público para completar el estadio Ciudad de Lanús, la tercera ‘casa’ que utilizará la Selección Argentina en este torneo luego de los Estadios Diego Armando Maradona de La Paternal y Florencio Sola de Banfield.

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Por su parte, el técnico Ángelo Marsiglia mantiene una duda con respecto al conjunto que le ganó también a Chile en la última fecha en Cali: mantener a Lorena Bedoya o el ingreso de la referente Daniela Montoya.

Luego de esta jornada quedarán dos fechas a disputarse en junio para completar esta primera edición de la Conmebol Liga de las Naciones Femenina que, además de la clasificación mundialista, otorgará un título para la ganadora.



Alineaciones probables:

Argentina: Gabriela Pereyra; Sofía Domínguez, Sophia Braun, Aldana Cometti, Eliana Stábile; Vanina Preininger, Daiana Falfán, Maricel Pereyra, Florencia Bonsegundo; Kishi Núñez y Agostina Holzheier.

Entrenador: Germán Portanova.

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Colombia: Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Marcela Restrepo, Lorena Bedoya o Daniela Montoya, Leicy Santos; Manuela Pavi, Linda Caicedo y Maithé López.

Entrenador: Ángelo Marsiglia.

Árbitras: La ecuatoriana Emikar Calderas acompañada por Migdalia Rodríguez y Thaity Dugarte como asistentes. Ana Méndez ejercerá funciones como cuarta árbitra, mientras que Stefani Escobar estará a cargo del VAR y Elibith Higuera como AVAR.

Estadio: Néstor Díaz Pérez Ciudad de Lanús.

Hora: 6:00 de la tarde (hora de Colombia).

TV: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com