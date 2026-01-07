La Selección Colombia femenina disputará la SheBelieves Cup 2026; rivales, horarios y fechas

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó este miércoles la participación de la Selección Colombia femenina en la undécima edición de la SheBelieves Cup. El prestigioso torneo invitacional, que se llevará a cabo en territorio estadounidense durante la ventana internacional de febrero, reunirá a la 'tricolor" con tres potencias del continente: Estados Unidos, Canadá y Argentina, consolidando un cartel de alto nivel competitivo para el inicio del año.

El anuncio representa un hito estratégico en el plan de preparación del equipo nacional. Tras un 2025 de consolidación y crecimiento en el ranking FIFA, las dirigidas por el técnico Angelo Marsiglia enfrentarán un formato de todos contra todos que pondrá a prueba la madurez futbolística del grupo. La presencia de Colombia en este certamen no es casualidad; responde al protagonismo internacional que el país ha ganado tras sus destacadas actuaciones en citas orbitales y continentales recientes.

El nivel de exigencia de la SheBelieves Cup 2026 será máximo. Colombia abrirá su participación ante Canadá, actuales referentes del orden y la solidez defensiva. Posteriormente, el equipo se medirá ante las anfitrionas, Estados Unidos, una selección que históricamente ha dominado este torneo y que se encuentra en un proceso de renovación generacional, para cerrar su participación con un emocionante clásico de las Américas frente a Argentina.

Este triangular de potencias permitirá a las jugadoras colombianas medirse ante estilos de juego contrastantes: la verticalidad estadounidense, la disciplina táctica canadiense y la garra técnica del conjunto albiceleste. Este torneo es la plataforma ideal para ajustar piezas en el once titular y observar la evolución de las nuevas promesas que se han integrado al proceso de mayores.



Selección Colombia femenina Foto: FCF.

Publicidad

Con figuras de talla mundial como Linda Caicedo, Leicy Santos y Mayra Ramirez, Colombia llega a la SheBelieves Cup no solo como invitada, sino como un rival de cuidado. El objetivo principal, más allá de la obtención del trofeo, es afianzar el modelo de juego asociativo y la contundencia ofensiva que caracteriza al equipo.

La preparación para este torneo iniciará en las próximas semanas, antes de emprender el viaje a las sedes que se distribuirán por diversas ciudades de Estados Unidos. La expectativa es total, pues este certamen marca el punto de partida de una temporada donde el fútbol femenino colombiano buscará seguir impresionando a todos.



Calendario de la Selección Colombia en la SheBelieves Cup

Marzo 1

Publicidad

Canadá vs. Colombia

Hora: 2:00 p.m. (hora COL)

Estadio: GEODIS Park Nashville, Tenn.

Marzo 4

Argentina vs. Colombia

Hora: 3:30 p.m. (hora COL)

Estadio: ScottsMiracle-Gro Field Columbus, Ohio

Marzo 7

Publicidad

USA vs. Colombia

Hora: 3:30 p.m. (hora COL)

Estadio: Sports Illustrated Stadium Harrison, N.J.