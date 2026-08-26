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Ramón Jesurún seguirá como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol; acá el comité completo

Este miércoles la FCF informó sobre los nombres de los integrantes del Comité Ejecutivo para los próximos cuatro años, nuevamente con Ramón Jesurún liderando la directiva.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF)
Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF)
AFP

Hay novedades en el entorno de la Federación Colombiana de Fútbol, luego de la Asamblea realizada este miércoles, y en el que se tomaron decisiones, que dejaron como noticia a Ramón Jesurún.

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Por eso, a través de un comunicado publicado en redes sociales, la FCF informó que "la Asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol formalizó la posesión de su órgano directivo para los próximos cuatro años".

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Seguido a eso, detallaron que "en el marco de las decisiones de la Asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) del mes de marzo, este miércoles 26 de agosto se reunieron los integrantes elegidos por la Asamblea y que iniciará oficialmente un nuevo periodo de 4 años de labores, 2026-2030, el próximo 28 de agosto de 2026".

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Ramón Jesurún sigue como presidente de la FCF

En el comunicado, confirmaron que "el Comité Ejecutivo quedó integrado por Ramón Jesurun Franco, reelegido por segunda vez consecutiva como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol para el periodo 2026-2030", y de paso nombraron a las personas que lo acompañaran, que serán "los vicepresidentes Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González Alzate, así como por Óscar Astudillo, Alejandro Arteta, Juan Fernando Mejía y Jaime Ordoñez".

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Para terminar, explicaron que "durante la misma jornada también quedaron conformadas las siete Comisiones Asesoras de la Federación, cuyos integrantes acompañarán la gestión del Comité Ejecutivo en las diferentes áreas de trabajo de la FCF también durante el periodo 2026-2030".

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En la página oficial de la FCF, dieron a conocer la imagen de todo el comité ejecutivo, encabeza de Ramón Jesurún, y acompañado, por ejemplo, del también presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga.

Comité Ejecutivo FCF
Comité Ejecutivo de la FCF - Foto:
FCF

Con esta designación se espera que se continué el proceso desde la FCF para el crecimiento de la Selección Colombia en todas su categorías, y en los ámbitos femeninos y masculinos. Eso sí, el periodo también irá, casualmente, hasta el Mundial 2030 de la 'tricolor' de mayores de hombres, que se disputará en España, Portugal, Marruecos, y algunos encuentros en Argentina, Uruguay y Paraguay.

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