Estrellas del fútbol, dejaron los guayos y toman el micrófono; Falcao García debuta en Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo reunirá a las grandes selecciones del planeta, también tendrá una alineación de lujo fuera de la cancha. Exfutbolistas, leyendas y hasta algunos nombres todavía cercanos a la actividad deportiva cambiarán los guayos por el micrófono para acompañar la cobertura del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Y entre todos ellos habrá una presencia que llama especialmente la atención en Colombia: el debut de Radamel Falcao García como comentarista.

El histórico goleador de la Selección Colombia será parte del equipo de ESPN durante la Copa del Mundo y tendrá un nuevo reto en una carrera que ya dejó huella dentro del terreno de juego. Después de convertirse en uno de los máximos referentes del fútbol colombiano y disputar las grandes competencias del planeta, Falcao asumirá ahora el rol de analizar partidos, contar historias y acercar el juego al espectador desde otra perspectiva.

Falcao García en duelo contra O'Higgins, por Sudamericana. Foto: AFP.

Pero el ‘Tigre’ no estará solo. Colombia tendrá una representación destacada en distintos medios internacionales. Iván Córdoba, uno de los símbolos defensivos del país y campeón con la selección en 2001, hará parte de la cobertura de Telemundo. También aparecerá Juan Pablo Ángel, exdelantero recordado por sus etapas en el fútbol colombiano, inglés y estadounidense, quien trabajará para Fox Sports.



A ellos se suma otro nombre imposible de ignorar: Carlos ‘El Pibe’ Valderrama. El exvolante samario, considerado una de las figuras más importantes en la historia del fútbol colombiano, estará en Fútbol de Primera llevando su estilo y análisis característico a una nueva generación de aficionados. Así, Colombia tendrá voces reconocidas repartidas en varias cadenas internacionales durante el campeonato.

Carlos 'el Pibe' Valderrama Foto: AFP

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Entre las figuras internacionales también sobresalen nombres de enorme recorrido. España tendrá una delegación potente con Carles Puyol, Juan Mata, Jennifer Hermoso, Aitana Bonmatí —elegida tres veces como la mejor del mundo—, además de Guti y César Azpilicueta. Francia contará con Olivier Giroud, Thierry Henry, Patrick Vieira y Samuel Umtiti.

Por países, estas son otras figuras que también estarán en la cobertura:

