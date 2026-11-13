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Luis Díaz no se perdió Colombia vs Chile, desde Alemania; vio a sus amigos en vivo en Gol Caracol

Luis Díaz no pudo estar en la convocatoria de la Selección Colombia a causa de una lesión, de la que se viene recuperando de manera positiva en Bayern Múnich.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de nov, 2026
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Luis Díaz viendo el partido de la Selección Colombia por Gol Caracol.
Luis Díaz viendo el partido de la Selección Colombia por Gol Caracol.
Foto: Historia de IG por Gol Caracol.

La Selección Colombia de mayores jugó este viernes frente a Chile, en la cancha del Pascual Guerrero, en uno de los partidos de la fecha FIFA con los que se cerrará la temporada para los equipos nacionales en este 2026.

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Y uno de los grandes ausentes en el seleccionado colombiano fue Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich, quien se lesionó hace unas semanas y por estos días se viene recuperando satisfactoriamente. Así lo dejó en evidencia el equipo alemán en sus redes sociales, en donde publicó hace un par de días al nacido en Barrancas haciendo trabajos de campo, junto a sus demás compañeros.

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El guajiro, estando desde Alemania, no se perdió el compromiso entre sus amigos del conjunto que dirige Néstor Lorenzo y en redes sociales se dejó ver siguiendo el compromiso en la pantalla de Gol Caracol.

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