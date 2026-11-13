Aparecen luces y nuevos datos del comprador del Deportivo Pereira; día para el primer desembolso

Desde hace varios meses no se conocían novedades, ni anuncios oficiales con respecto al proceso de venta del Deportivo Pereira, equipo que viene pasando por una crisis institucional sin precedentes y que mantiene en vilo a jugadores, integrantes del cuerpo técnico y empleados en general. Sin embargo, este viernes en las redes sociales del equipo 'matecaña' se emitió una nota en la que se precisa que ya se puso fecha para que entre a las arcas de la institución el primer giro de parte de Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S, que se comprometieron en la negociación.

De esa manera, se indicó que el martes 17 de noviembre de 2026 "se realizará el primer desembolso", según compromiso pactado con el abogado de la referencia compañía.

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Cabe indicar que la comunicación llega en la previa de la fecha 19, en la que Pereira recibirá a América de Cali, en la ciudad de Yopal. El equipo que es orientado por Alexis Márquez ocupa la posición diecisiete de la tabla, con 17 unidades, en una campaña en la que no se logró consolidar un juego consistente.

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Acá el comunicado oficial del Pereira sobre su proceso de venta:

Deportivo Pereira F.C. informa a su afición, a los medios de comunicación y a la opinión pública que, desde hace varios días, se encuentra a la espera de los recursos económicos comprometidos por el grupo empresarial Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S., con el cual suscribió, hace varios meses y a través de su representante legal, un contrato de cesión de derechos patrimoniales.

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En el marco de este acuerdo, el representante del grupo empresarial, Albeiro Peña Peña, formalizó mediante documentos debidamente autenticados en notaría su compromiso de cumplir con los pagos establecidos contractualmente, con el propósito de asumir el manejo de la institución matecaña.

Al respecto, durante una comunicación sostenida en el día de hoy con el abogado Cristian Guevara, asesor jurídico del señor Peña, se informó que el próximo martes 17 de noviembre, a las 10:00 a. m., se realizará el primer desembolso. Estos recursos estarán destinados a iniciar el proceso de pago de los salarios pendientes de todos los colaboradores de la institución.

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Desde el Deportivo Pereira reiteramos nuestro compromiso con la estabilidad institucional y deportiva del club. Nuestro principal propósito es que el equipo continúe compitiendo al más alto nivel en el fútbol colombiano y siga brindándole alegrías a su extraordinaria hinchada.

Esperamos que los compromisos adquiridos por este grupo empresarial se materialicen en los tiempos anunciados y que su gestión contribuya al fortalecimiento y desarrollo de esta histórica institución.

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