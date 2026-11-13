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Vea acá el gol con el que Colombia abrió el marcador contra Chile; Maripán, en su propio arco

En el primer tiempo, la afición colombiana que llegó hasta el estadio Pascual Guerrero pudo celebrar después de una jugada en la que participó Daniel Muñoz.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de nov, 2026
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Selección Colombia
Selección Colombia
AFP

La Selección Colombia abrió el tanteador al minuto 35, el compromiso de este viernes 13 de noviembre, frente a Chile, en una acción de conjunto, en la que Daniel Muñoz le dio apertura al juego y al tirar un centro en la trayectoria el defensor Guillermo Maripán tocó el balón, para enviarlo al fondo de la red.

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De esa forma, de inmediato los jugadores colombianos festejaron en la cancha, mientras que en las tribunas los aficionados se abrazaron y gozaron con ese tanto.

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