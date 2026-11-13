Vea acá el gol con el que Colombia abrió el marcador contra Chile; Maripán, en su propio arco

La Selección Colombia abrió el tanteador al minuto 35, el compromiso de este viernes 13 de noviembre, frente a Chile, en una acción de conjunto, en la que Daniel Muñoz le dio apertura al juego y al tirar un centro en la trayectoria el defensor Guillermo Maripán tocó el balón, para enviarlo al fondo de la red.

De esa forma, de inmediato los jugadores colombianos festejaron en la cancha, mientras que en las tribunas los aficionados se abrazaron y gozaron con ese tanto.

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