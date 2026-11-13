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Gol Caracol  / Jorge Jesus volvió a hablar de Cristiano Ronaldo y su ausencia en Portugal; "nadie puede olvidar"

Jorge Jesus volvió a hablar de Cristiano Ronaldo y su ausencia en Portugal; "nadie puede olvidar"

El técnico de la selección portuguesa, Jorge Jesus, resaltó el legado del astro Cristiano Ronaldo, quien tras diferencia entre ambos tomó la decisión de retirarse del combinado nacional.

Por: EFE
Actualizado: 13 de nov, 2026
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Cristiano Ronaldo, capitán portugués, en medio de un entrenamiento en el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo, capitán portugués, en medio de un entrenamiento en el Mundial 2026
AFP

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, ha declarado este viernes que "nadie puede olvidar los 23 años que Cristiano Ronaldo jugó en la selección" lusa, a pesar de su reciente retirada tras las desavenencias con el propio entrenador.

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Portugal se medirá este sábado a Dinamarca, y los jugadores portugueses saltarán al campo con el número 7, el de Cristiano, a la espalda, un homenaje que Jesus, en rueda de prensa, calificó de "una idea brillante".

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"Pasé un año trabajando con él (en el Al Nassr saudí) y sé lo importante que es para los jóvenes de todo el mundo. Es una idea brillante para seguir sin olvidar que es una leyenda del fútbol portugués", afirmó el técnico desde la ciudad norteña lusa de Braga, donde se disputará el encuentro.

Cristiano Ronaldo, jugador de Al Nassr, se retiró de la Selección Portugal
Cristiano Ronaldo, jugador de Al Nassr, se retiró de la Selección Portugal
AFP

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"Nadie puede olvidar los 23 años que Cris jugó en la selección, lo que hizo y lo que significó a nivel mundial como jugador en otros clubes", añadió.

Sobre el próximo rival, Jorge Jesus anticipó que "va a ser un partido difícil, porque Dinamarca cuenta con jugadores conocidos por los grandes equipos de Europa", y que en el partido de ida "sorprendió con momentos de gran calidad".

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Portugal, actual campeón de la Liga de Naciones, se medirá este sábado a Dinamarca en Braga con la clasificación para la siguiente fase ya asegurada, y un punto le garantizaría el primer puesto del grupo A4.

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Será el primer partido del equipo de las 'quinas' desde la retirada de Cristiano Ronaldo el pasado 5 de noviembre, tras desacuerdos con Jorge Jesus.

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