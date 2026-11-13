Alineaciones titulares confirmadas de Selección Colombia vs Chile; Néstor Lorenzo se destapó

La Selección Colombia recibirá a Chile este viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, en el primero de los dos partidos preparatorios programados en esta última fecha FIFA del año 2026. Y para este encuentro, y con varios nombres nuevos en la convocatoria, Néstor Lorenzo destapó sus cartas y dio a conocer su nómina titular.

Por supuesto, entre los nombres que más resaltan en los inicialistas del combinado nacional, destacan la presencia de Jhon Arias, Dávinson Sánchez, Luis Javier Suárez, pero también hay algunas sorpresas dadas por el timonel argentino.

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Cabe resaltar que la Selección Colombia jugará este viernes en la ciudad de Cali, y luego, el próximo martes 17 de noviembre, visitará Santiago en el segundo partido frente a Chile, con el que cerrará el 2026, un año marcado por la participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que la 'tricolor' quedó en octavos de final a manos de Suiza.

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Titulares Selección Colombia vs Chile, partido preparatorio HOY:

Camilo Vargas

Daniel Muñoz, Samuel Velásquez, Jhon Janer Lucumí y Dávinson Sánchez

Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Nelson Deossa

Jhon Arias, Camilo Durán y Luis Javier Suárez

🚨 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑



Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 para enfrentar a Chile 🇨🇱 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐀𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/Y8HtrvGJbz — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 13, 2026

Vigouroux

Villagra, Maripán, Ulloa

Loyola, Echeverría, Pizarro, Suazo

Gutiérrez, Osorio y Tapia

📋✅ ¡Formación de #LaRoja 🇨🇱 para enfrentar a Colombia 🇨🇴 en Cali!



🕘 21:00hrs.

🏟️ Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

📺 Transmite Mega. #VamosLaRoja pic.twitter.com/LJfux31UnX — Selección Chilena (@LaRoja) November 13, 2026

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

La Selección Colombia deberá viajar en las próximas horas a la ciudad de Santiago, donde el próximo martes se enfrentar nuevamente con Chile. El duelo se tiene pactado para las 6 de la tarde, hora de nuestro país, y se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y en Ditu.