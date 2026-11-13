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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Alineaciones titulares confirmadas de Selección Colombia vs Chile; Néstor Lorenzo se destapó

Alineaciones titulares confirmadas de Selección Colombia vs Chile; Néstor Lorenzo se destapó

Este viernes el Pascual Guerrero recibirá el partido preparatorio entre la Selección Colombia y Chile, que se podrá ver en vivo por Gol Caracol. Hay novedades en los inicialistas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de nov, 2026
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Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia, en un partido del Mundial 2026
Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia, en un partido del Mundial 2026
AFP

La Selección Colombia recibirá a Chile este viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, en el primero de los dos partidos preparatorios programados en esta última fecha FIFA del año 2026. Y para este encuentro, y con varios nombres nuevos en la convocatoria, Néstor Lorenzo destapó sus cartas y dio a conocer su nómina titular.

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Por supuesto, entre los nombres que más resaltan en los inicialistas del combinado nacional, destacan la presencia de Jhon Arias, Dávinson Sánchez, Luis Javier Suárez, pero también hay algunas sorpresas dadas por el timonel argentino.

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Cabe resaltar que la Selección Colombia jugará este viernes en la ciudad de Cali, y luego, el próximo martes 17 de noviembre, visitará Santiago en el segundo partido frente a Chile, con el que cerrará el 2026, un año marcado por la participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que la 'tricolor' quedó en octavos de final a manos de Suiza.

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Titulares Selección Colombia vs Chile, partido preparatorio HOY:

Camilo Vargas
Daniel Muñoz, Samuel Velásquez, Jhon Janer Lucumí y Dávinson Sánchez
Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Nelson Deossa
Jhon Arias, Camilo Durán y Luis Javier Suárez

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Vigouroux
Villagra, Maripán, Ulloa
Loyola, Echeverría, Pizarro, Suazo
Gutiérrez, Osorio y Tapia

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

La Selección Colombia deberá viajar en las próximas horas a la ciudad de Santiago, donde el próximo martes se enfrentar nuevamente con Chile. El duelo se tiene pactado para las 6 de la tarde, hora de nuestro país, y se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y en Ditu.

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