La Selección Colombia salió campeona de la Liga de Naciones; 4-3 sobre Paraguay

La Selección Colombia femenina entregó este martes una noticia positiva al país, después de obtener un luchado y sufrido triunfo 4-3, con el que selló una importantísima campaña en la Liga de Naciones, que al final ganó al quedar con 20 puntos y además de eso, logró desde el viernes pasado un cupo para el Mundial 2027 de Brasil. Por eso, el festejo en la cancha del Defensores del Chaco liderado por Linda Caicedo, Ana María Guzmán, Mayra Ramírez y Daniela Montoya, entre otras.

El compromiso en territorio paraguayo fue vibrante de principio, como quiera que las guaraníes salieron a imponer las condiciones ante su hinchada. El duelo fue de ida y vuelta, con un ritmo de juego exigente y con anotaciones de bando y bando.

Así por las nuestras las que marcaron fueron Ana María Guzmán, por partida doble, Marcela Restrepo y la ya mencionada Caicedo, quien es la referente ofensiva de las dirigidas por Angelo Marsiglia. Por las dueñas de casa, las encargadas de anotar fueron Dulce Quintana, Claudia Martínez y Lice Chamorro.

La 'Mona' entregó el tanto de la victoria a pocos minutos del cierre del duelo, con una acertada definición. La lateral se erigió como una de las destacadas de la noche, por el despliegue de siempre y su capacidad anotadora.



Selección Colombia femenina y un festejo en la Liga de Naciones de la Conmebol. X de @FCFSeleccionCol

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Hay que apuntar que en el escenario de la ciudad de Asunción, faltando algo más de 15 minutos, se presentó una alerta de parte de la juez central por algún brote de racismo que llegó desde las gradas contra Linda Caicedo, quien durante unos instantes se notó contrariada por el hecho.

Más allá de ese lunar, Colombia no se amilanó y en el remate del duelo internacional abrió las bandas, tomó el control del balón y acorraló a Paraguay. Ahí contó que el balón pasó más por Leicy Santos, quien buscó asociaciones con la propia Linda, que fue figura en gran parte de estos partidos de las Eliminatorias mundialistas en rama femenina.

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Vale agregar que por la zona de la Conmebol, Argentina se convirtió en la otra clasificada directa, mientras que Venezuela y Ecuador irán al repechaje.