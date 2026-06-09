Calendario completo de partidos del Mundial 2026; día y hora para Colombia

Calendario completo del Mundial 2026, que se inicia el jueves y culmina el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones repartidas en doce grupos en la primera fase.

Los dos mejores equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros se clasificarán para los dieciseisavos de final.

El partido inaugural se juega este jueves en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, y la final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford (Nueva Jersey), en las afueras de Nueva York.

En total se disputarán 104 partidos, con 72 en la primera fase.



. Los 12 grupos del Mundial 2026:

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A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa

B: Canadá, Bosnia-Herzegovina, Catar, Suiza

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C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez

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G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

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I: Francia, Senegal, Irak, Noruega

J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, celebra un gol previo al Mundial 2026 AFP

L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

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Calendario completo partidos Mundial 2026 (hora colombiana):

11 de junio



2:00 p. m.: México vs. Sudáfrica (Grupo A)

9:00 p. m.: Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A)

12 de junio



2:00 p. m.: Canadá vs. Bosnia (Grupo B)

8:00 p. m.: Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D)

13 de junio



2:00 p. m.: Catar vs. Suiza (Grupo B)

5:00 p. m.: Brasil vs. Marruecos (Grupo C)

8:00 p. m.: Haití vs. Escocia (Grupo C)

11:00 p. m.: Australia vs. Turquía (Grupo D)

14 de junio



12:00 p. m.: Alemania vs. Curazao (Grupo E)

3:00 p. m.: Países Bajos vs. Japón (Grupo F)

6:00 p. m.: Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E)

9:00 p. m.: Suecia vs. Túnez (Grupo F)

15 de junio



11:00 a. m.: España vs. Cabo Verde (Grupo H)

2:00 p. m.: Bélgica vs. Egipto (Grupo G)

5:00 p. m.: Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H)

8:00 p. m.: Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)

16 de junio



2:00 p. m.: Francia vs. Senegal (Grupo I)

5:00 p. m.: Irak vs. Noruega (Grupo I)

8:00 p. m.: Argentina vs. Argelia (Grupo J)

11:00 p. m.: Austria vs. Jordania (Grupo J)

17 de junio



12:00 p. m.: Portugal vs. RD Congo (Grupo K)

3:00 p. m.: Inglaterra vs. Croacia (Grupo L)

6:00 p. m.: Ghana vs. Panamá (Grupo L)

9:00 p. m.: Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K).

La Selección Colombia está en el grupo K del Mundial 2026 AFP

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Del 18 al 23 de junio: la segunda fecha

18 de junio



11:00 a. m.: República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A)

2:00 p. m.: Suiza vs. Bosnia (Grupo B)

5:00 p. m.: Canadá vs. Catar (Grupo B)

8:00 p. m.: México vs. Corea del Sur (Grupo A)

19 de junio



2:00 p. m.: Estados Unidos vs. Australia (Grupo D)

5:00 p. m.: Escocia vs. Marruecos (Grupo C)

8:00 p. m.: Brasil vs. Haití (Grupo C)

11:00 p. m.: Turquía vs. Paraguay (Grupo D)

20 de junio



2:00 p. m.: Países Bajos vs. Suecia (Grupo F)

3:00 p. m.: Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E)

7:00 p. m.: Ecuador vs. Curazao (Grupo E)

11:00 p. m.: Túnez vs. Japón (Grupo F)

21 de junio



11:00 a. m.: España vs. Arabia Saudita (Grupo H)

2:00 p. m.: Bélgica vs. Irán (Grupo G)

5:00 p. m.: Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H)

8:00 p. m.: Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G)

22 de junio



12:00 p. m.: Argentina vs. Austria (Grupo J)

4:00 p. m.: Francia vs. Irak (Grupo I)

7:00 p. m.: Noruega vs. Senegal (Grupo I)

10:00 p. m.: Jordania vs. Argelia (Grupo J)

23 de junio



12:00 p. m.: Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K)

3:00 p. m.: Inglaterra vs. Ghana (Grupo L)

6:00 p. m.: Panamá vs. Croacia (Grupo L)

9:00 p. m.: Colombia vs. RD Congo (Grupo K).

James Rodríguez, Santiago Arias y Dávinson Sánchez, convocados por la Selección Colombia para el Mundial 2026 AFP

Del 24 al 27 de junio: se definen los clasificados

24 de junio



2:00 p. m.: Suiza vs. Canadá (Grupo B)

2:00 p. m.: Bosnia vs. Catar (Grupo B)

5:00 p. m.: Escocia vs. Brasil (Grupo C)

5:00 p. m.: Marruecos vs. Haití (Grupo C)

8:00 p. m.: República Checa vs. México (Grupo A)

8:00 p. m.: Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A)

25 de junio



3:00 p. m.: Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E)

3:00 p. m.: Ecuador vs. Alemania (Grupo E)

6:00 p. m.: Japón vs. Suecia (Grupo F)

6:00 p. m.: Túnez vs. Países Bajos (Grupo F)

9:00 p. m.: Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D)

9:00 p. m.: Paraguay vs. Australia (Grupo D)

26 de junio



2:00 p. m.: Noruega vs. Francia (Grupo I)

2:00 p. m.: Senegal vs. Irak (Grupo I)

7:00 p. m.: Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H)

7:00 p. m.: Uruguay vs. España (Grupo H)

10:00 p. m.: Egipto vs. Irán (Grupo G)

10:00 p. m.: Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G)

27 de junio

