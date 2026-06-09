Así quedó la tabla de posiciones de Liga de Naciones femenina, tras Colombia 4-3 Paraguay; campeonas

La Selección Colombia cerró su participación en la Liga de Naciones femenina venciendo 3-4 a Paraguay, este martes, en el estadio Defensores del Chaco, consiguiendo el título del certamen internacional de Conmebol, que además le dio el cupo al Mundial de Brasil, en el 2027.

Los goles de la 'tricolor' fueron de Marcela Restrepo, Linda Caicedo y un doblete de Ana María Guzmán. Por su parte, para las 'guaraníes' marcaron Dulce Quintana, Claudia Martínez y Lice Chamorro.

Con este resultado, la Selección Colombia terminó como líder y es campeona de la Liga de Naciones femenina, luego de seis victorias, dos empates y ninguna derrota, terminando invicta esta eliminatoria y torneo Conmebol.

Tabla de posiciones de Liga de Naciones femenina, tras Paraguay 3-4 Colombia:

Colombia - 20 puntos Argentina - 18 puntos Venezuela - 12 puntos Ecuador - 11 puntos Paraguay - 11 puntos Perú - 11 puntos Chile - 10 puntos Uruguay - 6 puntos Bolivia - 1 punto

Linda Caicedo celebra gol con la Selección Colombia femenina - Foto: Colprensa