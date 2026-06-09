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Así quedó la tabla de posiciones de Liga de Naciones femenina, tras Colombia 4-3 Paraguay; campeonas

Este martes la Selección Colombia ganó de visitante en la última fecha de la Liga de Naciones femenina y se quedó con el título. La pasada jornada había asegurado su cupo al Mundial 2027.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Linda Caicedo, figura de la Selección Colombia, en partido de la Liga de Naciones femenina
Linda Caicedo, figura de la Selección Colombia, en partido de la Liga de Naciones femenina
AFP

La Selección Colombia cerró su participación en la Liga de Naciones femenina venciendo 3-4 a Paraguay, este martes, en el estadio Defensores del Chaco, consiguiendo el título del certamen internacional de Conmebol, que además le dio el cupo al Mundial de Brasil, en el 2027.

Los goles de la 'tricolor' fueron de Marcela Restrepo, Linda Caicedo y un doblete de Ana María Guzmán. Por su parte, para las 'guaraníes' marcaron Dulce Quintana, Claudia Martínez y Lice Chamorro.

Con este resultado, la Selección Colombia terminó como líder y es campeona de la Liga de Naciones femenina, luego de seis victorias, dos empates y ninguna derrota, terminando invicta esta eliminatoria y torneo Conmebol.

Tabla de posiciones de Liga de Naciones femenina, tras Paraguay 3-4 Colombia:

  1. Colombia - 20 puntos
  2. Argentina - 18 puntos
  3. Venezuela - 12 puntos
  4. Ecuador - 11 puntos
  5. Paraguay - 11 puntos
  6. Perú - 11 puntos
  7. Chile - 10 puntos
  8. Uruguay - 6 puntos
  9. Bolivia - 1 punto
Selección Colombia femenina Linda Caicedo
Linda Caicedo celebra gol con la Selección Colombia femenina - Foto:
Colprensa

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