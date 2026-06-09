Daniel Rivera; "haber desencajado a Morelos, anularlo, fue un deber cumplido y virtud del 'profe'"

Daniel Rivera fue una de las figuras en el bicampeonato del Junior de Barranquilla. El popular 'Cacha' cumplió a cabalidad la misión que le otorgó Alfredo Arias, la de anular el juego de Alfredo Morelos, tanto en el Romelio Martínez como en el Atanasio Girardot. El defensor hizo su trabajo a la perfección sobre el campo de juego; en las semifinales había hecho lo mismo con Hugo Rodallega.

Precisamente, Rivera estuvo como invitado en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' y allí le contó a la mesa de periodistas sobre esa labor que le entregó el DT del 'tiburón', de esa marca zonal al delantero del 'verdolaga'. Además, generó esas sensaciones de lo que fue el duelo decisivo en tierras antioqueñas, de la imagen viral en redes junto a Morelos Aviléz y no dudó en afirmar que Junior va por más en el siguiente semestre; el tricampeonato es el objetivo.

Acá las declaraciones de Daniel Rivera:

- La tarea de marcar a Alfredo Morelos:

"Esa es una estrategia que se implantó desde el partido frente a Santa Fe, de igual manera se hizo una marca personal a Hugo (Rodallega) y resultó tan bien que el 'profe' la quiso volver a hacer contra Nacional, de igual manera".

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- ¿Cuándo se dieron cuenta que podrían pelear por ese bicampeonato?

"Desde que empezamos la pretemporada con el título de la Superliga el mensaje fue claro para el grupo, el ser bicampeones, no hay nada más. Obviamente, había otros objetivos que no se lograron obtener a través de este semestre, tener una buena participación en la Copa Libertadores, o ganarse un cupo en la Copa Sudamericana, pero Dios es tan bueno, que nos da la oportunidad el otro año de volver a estar en la Libertadores".

Junior de Barranquilla campeón de la Liga BetPlay Colprensa

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- ¿Tiene Junior con qué volver a ser campeón?

"Por qué no. Si logramos un bicampeonato por qué no podemos lograr un tricampeonato. Este Junior ha roto paradigmas, un Junior que no ganaba en la altura, este semestre ganamos la mayoría de partidos que fueron en la altura, un Junior que de visitante le costaba mucho, fuimos el mejor visitante, hasta ayer (lunes) que perdimos, pero igual fuimos campeones. Por qué no seguir rompiendo paradigmas".

¿En qué momento el 'profe' Arias decide hacer esas marcas personales, qué explicaciones le dio y por qué lo eligió a usted?

"La estrategia nace en ver que son jugadores peligrosos en ataque, el juego siempre pasa por ellos; siempre hay una asociación previa. También viniendo de los niveles de concentración de tener una buena marca, de ir a marcar sin tener que ganarse una amarilla, y creo y espero que el 'profe' hubiese visto eso; tanto así que me generó esa confianza de hacer esa marca. Lo dije en Bogotá, Hugo (Rodallega) con la carrera que ha hecho, los goles que ha marcado a nivel profesional y para mí poderlo anular, y aparte del penal que es una situación aislada, para mí es un honor que mi trabajo haya estado bien hecho. Y luego contra Morelos (Alfredo) desencajándolo, el penal, que sus circuitos sean erróneos; un deber cumplido; y virtud del 'profe' que lo ideó de esa manera".

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- La imagen viral de Morelos con usted de fondo...

"En ese momento, él lo único que hace es amargarme que me va a sacar a la cara, yo no me le muevo y se resbala el balón y ahí es cuando yo me le rio".

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- El tema de los penaltis en contra favorables para Junior...

"Yo le sumaría la suerte del campeón, ya que tenemos un buen arquero, es virtud de Mauro (Silveira) y de su trabajo, todo es mérito de ellos, no sólo es suerte, sino trabajo".

Infracción de Daniel Rivera sobre Alfredo Morelos, en Junior vs Nacional, por la final de Liga BetPlay I-2026 Captura de pantalla

- Jermein Peña

"Es una gran persona y ha tenido un cambio tremendo, el grupo lo respaldó, estuvimos para él en todo momento, él sabía que debía esperar su momento. Es un gran jugador, tiene una mentalidad tremenda".