El pasado sábado la Selección Colombia Sub-17 derrotó 2-1 a Japón con un gol agónico de Samuel Martínez, de penalti, en los minutos finales, y para muchos causó sorpresa que el '10' y el más talentoso del equipo 'tricolor' no comenzó de titular en ese partido. Y este martes, en la segunda fecha frente a Honduras, tampoco comenzó el compromiso.

Por eso, en la transmisión de Gol Caracol, nuestro director general Javier Hernández Bonnet, dio los detalles de este tema, mencionando que "no está un jugador que vale la pena, porque muchos se están preguntando por qué no está Samuel Martínez, el numero 10, aquel jugador que nos condujo en el partido contra Japón a obtener la claridad que ofensivamente Colombia no había tenido en el transcurso del partido".

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La razón sería porque "el jugador del Liverpool está saliendo de una lesión, Liverpool lo presta, pero condicionando la utilización al seleccionado colombiano, un regreso metódico del jugador para que no reincida en la lesión, lo va llevando".

Samuel Martínez, mediocampista de la Selección Colombia Sub-17, en el Sudamericano 2026 Conmebol

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De hecho, Javier Hernández Bonnet contó que "el primer partido eran 20 minutos, se habla de 25 para el segundo, y en el tercero 60 minutos, hasta que podamos verlo como guía de la Selección Colombia en la mitad del terreno, necesitamos un conductor que Colombia no lo tiene". Al final, este martes, Martínez ingresó al minuto 60 del compromiso frente a Honduras.



Cabe recordar que el talentoso Samuel Martínez fue vendido ya al Liverpool, de Inglaterra, pero solamente hasta que cumpla la mayoría de edad se pondrá a las órdenes del equipo de Merseyside, donde tendrá que llegar a integrar las categorías inferiores, para buscar una oportunidad en el plantel profesional.

De hecho, en una charla con Gol Caracol, sus padres mencionaron que el '10' de la Selección Colombia Sub-17 eligió el cuadro inglés por encima de otras propuestas, por la huella que dejó Luis Díaz en esa institución.