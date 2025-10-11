Síguenos en::
La Selección Colombia Sub-20 sufrió con la buena definición de Rayane Belaid: gol de España

El equipo español salió con todo en el segundo tiempo, en el estadio Fiscal de Talca, y consiguió empatar el encuentro frente a la Selección Colombia Sub-20.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de oct, 2025
Rayane Belaid, jugador de España, celebra su gol contra la Selección Colombia Sub-20, en el Mundial

