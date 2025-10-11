La Selección Colombia Sub-20 sufrió con la buena definición de Rayane Belaid: gol de España

La Selección Colombia Sub-20 sufrió en la parte complementaria contra España, por los cuartos de final del Mundial. A pesar de que cerró el primer tiempo ganando 1-0, con anotación de Neyser Villarreal, las cosas cambiaron, cuando se reanudaron las acciones. Y es que, al minuto 56', 'la Roja' logró el empate, por intermedio de Rayane Belaid.

Una buena jugada por la banda derecha dio sus frutos, gracias a que Jesús Fortea se proyectó por la banda, levantó la cabeza y envió un centro preciso al área de la 'tricolor'. Allí, Rayane Belaid logró conectar y definir a la perfección, venciendo al guardameta, Jordan García, que no pudo hacer nada. Eso significó el 1-1 parcial.