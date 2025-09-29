"Neyser Villarreal tiene todo el potencial para ser figura de la Selección Colombia Sub-20"

La Selección Colombia Sub-20 hará su debut en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile. Los dirigidos por César Torres se enfrentarán a Arabia Saudita en el Estadio Fiscal de Talca, donde el balón comenzará a rodar a las 6:00 p. m. (hora colombiana), con transmisión de Gol Caracol y Ditu.

El objetivo principal de la ‘tricolor’ es pelear por el título de la Copa del Mundo Sub-20. Cabe recordar que la mejor actuación de Colombia en esta categoría fue en 2003, cuando ocupó el tercer lugar en Emiratos Árabes Unidos bajo la dirección de Reinaldo Rueda.

"La actualidad va modificando las decisiones del entrenador"

Selección Colombia sub 20, en el último juego de preparación antes del Mundial Foto: X/ @FCFSeleccionCol

En diálogo con ‘Blog Deportivo’ de 'Blu Radio', Sebastián Botero, entrenador de las divisiones inferiores del Independiente Medellín, se refirió a la Selección Colombia Sub-20 en la previa de su debut mundialista en suelo austral.

Inicialmente dijo: "Yo creo que es un equipo maduro a pesar de la edad, es una responsabilidad inmensa, a esta edad tiene una importancia distinta, me tranquiliza que casi todos tienen minutos profesionales. Esperamos que puedan tener ese rendimiento que tuvieron en el Sudamericano, la idea es buscar esa continuidad. De pronto con algunos jugadores nuevos, pero me parece que es un equipo que va a continuar con esos comportamientos que le vimos.

Más adelante, brindó un panorama general de los futbolistas de la 'sele'. “Yo creo que hay varios jugadores importantes, Jordan es un arquero de jerarquía, de pronto, con algunos gestos que para algunas personas pueden ser cuestionables, pero tiene muy buen saque, muy buen juego con los pies, atajador. Yeimar Mosquera es un jugador de muy buena talla, es fuerte en los duelos, Arizala tiene esa vocación ofensiva, tiene buen uno contra uno, aunque tiene que trabajar los conceptos defensivos. Kener González es un volante box to box moderno que participa en ambas áreas, como lo hace quizás Valverde en el Real Madrid. Adelante, tenemos jugadores como Emilio, que tiene una actualidad importante a nivel de goles, y Neyser Villarreal, que creo que tiene todo el potencial para ser figura".

La Selección Colombia, lista para el Mundial Sub-20 - Foto: FCF

Por otra parte, se refirió a los cambios que hubo en la nómina luego del Sudamericano. "Yo creo que el tema de la actualidad va modificando las decisiones del entrenador, después hubo un tema de disciplina que hizo que cambiara la nómina. Me preocupa un poco el tema del mediocentro defensivo natural, tenemos que ver quién quizá va a dar el equilibrio, porque es un jugador que tiene que tener mucha conciencia a la hora de los relevos."

"La duda puede estar por ahí si juegan Neyser y Emilio o si opta por Perea y Rentería por las bandas. Emilio es más de área, más de finalizar las opciones de gol", aseguró sobre el once titular del partido de hoy.

Para finalizar su intervención en el programa, Botero comentó de forma general su pensamiento del rival, Arabia Saudita. "Yo creo que el equipo hoy le va a tocar asumir el rol protagónico en el juego, circular la pelota lo suficientemente rápido para poder filtrar balones. Toca estar vigilantes, son equipos muy obedientes a la hora de llevar un plan a cabo, cuando salen tienen esa capacidad de ser muy veloces."