“La Selección Colombia tiene mucho a favor para levantar el título, en el Mundial Sub-20"

La Selección Colombia arranca como una de las candidatas en el Mundial femenino Sub-20 que se disputará en nuestro país desde este sábado 31 de agosto hasta el 22 de septiembre, todo por el buen nivel de sus jugadoras, la presencia de Linda Caicedo, la experiencia de Carlos Paniagua y la localía.

Por ese motivo, en Gol Caracol hablamos con Ricardo Rozo, quien fue entrenador de la 'tricolor' de mujeres en todas sus categorías y dejó grandes bases para el buen presente que se vive.

Rozo analizó a los rivales de la Selección Colombia, la importancia del Mundial en nuestro país y por supuesto de Linda Caicedo, la máxima figura.

¿Qué decir del Mundial que está por comenzar en Colombia?

“Es una muy buena oportunidad para el país, para el fútbol femenino, para seguir haciéndonos fuertes. Yo pienso que está todo, todo se conjuga a favor. Un equipo con fogueo, somos locales, bien preparados, hay jugadoras importantes, internacionales. Ojalá todo se nos vea y podamos estar levantando la copa”.

¿Qué expectativas tiene de la Selección?

“Lo que le estaba mencionando, es un equipo que tiene todo eso a favor. Además la gran mayoría es una nómina fogueada, con madurez para la edad en el proceso, hay niñas de 17, pero también otras que vienen del fútbol tradicional, entonces hay una mixtura que nos hace ver fuertes. La localía, los resultados recientes, pues decía yo que se conjuga todo como a favor, ojalá las cosas se den y tengamos una buena noticia”.

Selección Colombia femenina Sub-20 en el Sudamericano 2024 - Foto: Conmebol

¿Qué opinión tiene del profesor Carlos Paniagua?

“Es una persona con experiencia, tenía experiencia en los procesos de selección masculina. La experiencia, pues obviamente no se improvisa, y con todo lo que ha venido haciendo, pues lo que ha hecho es fortalecer el proceso del fútbol femenino nacional a nivel de selecciones, y esperamos que su planteamiento y todo el desarrollo de su juego y todo lo que lo hizo fuerte. Igual esta categoría no es la Sub-17, esta es diferente, es mucho más fuerte, es más clara. Pero él también tiene un buen proceso, además que, pues cuando uno tiene la fortuna de poder manejar un proceso con tanto tiempo, tantas sesiones de trabajo, fogueo internacional, partidos, eso desde el principio le decía yo, yo veo todo muy a favor, ojalá la bendición de Dios nos acompañe, y el hombre pueda hacer una gran labor estratégica, táctica, y conseguir los resultados. Ojalá mañana sea, pasa mañana, pero no sea un gran debut”.

¿Qué análisis hace de nuestros rivales?

“Tiene que tomar todo el recaudo posible porque Australia es el equipo fuerte de Oceanía, no es un equipo fácil. Lo desconozco. México, pues es un equipo con el que creo que ya foguearon, y Camerún, aunque es nuevo por África, de todos modos generalmente los equipos traen buena talla, una composición corporal importante. Un biotipo que les ayuda bastante. Entonces nosotros, yo no veo que tengamos muchas jugadoras muy grandes, sí veo que tenemos talento, por eso decía yo que ya el tema pasa más por el planteamiento, por lo estratégico y táctico, por el modelo del juego, por toda esa otra parte que empieza a jugar aquí que es el manejo de la emoción y de aprovechar la localía”.

Linda Caicedo en medio de una de las prácticas de la Selección Colombia Sub-20. @FCFSelecciónCol

¿Qué tan importante será poder contar con una jugadora como Linda Caicedo?

“Es una niña que ha estado muy dulce para esto. Ha sido una bendición, yo creo que para ella es una cosa inolvidable. Eso no le pasa a muchas personas pero tener uno esta posibilidad de estar de Mundial en Mundial, siendo figura, haciendo goles de gran factura, siendo una niña que en los tres mundiales es importante pues ahorita tiene el peso de la responsabilidad. Si antes no lo tenía, hoy sí lo tiene totalmente. Hoy el equipo es Linda y diez más. Aunque hay niñas buenas como Gabriela Rodríguez y hay otro par de jugadoras que lo vienen haciendo bien. Karla Torres también. Hay un grupo bueno, pero Linda se lleva los reflectores, se lleva las miradas. Esperemos que ella pueda asumir ese liderazgo y que sea muy proactiva y muy a favor del equipo y de toda la idea del profe”.