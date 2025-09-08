Publicidad

Selección Colombia  / "La Selección Colombia tiene para mejorar, pero es un equipo con proyección para el Mundial"
Exclusivo

"La Selección Colombia tiene para mejorar, pero es un equipo con proyección para el Mundial"

Un mundialista con la Selección Colombia habló con Gol Caracol y le dio un vistazo de cara a lo que viene ahora para los de Néstor Lorenzo, de quien también dio sus conceptos.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: septiembre 08, 2025 10:04 p. m.
La Selección Colombia se clasificó al Mundial 2026.
X de @FCFSeleccionCol