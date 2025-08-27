Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia toma nota: convocados de Venezuela para Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Colombia toma nota: convocados de Venezuela para Eliminatorias Sudamericanas

El martes 9 de septiembre, en el estadio Monumental de Maturin, la Selección Colombia visita a la 'vinotinto', en la última jornada rumbo al Mundial del 2026.

James Rodríguez y Yeferson Soteldo, figuras de la Selección Colombia y Venezuela, respectivamente
James Rodríguez y Yeferson Soteldo, figuras de la Selección Colombia y Venezuela, respectivamente
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 27, 2025 07:44 a. m.