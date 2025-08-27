La Selección Colombia toma nota: convocados de Venezuela para Eliminatorias Sudamericanas

Las Eliminatorias Sudamericanas conocerán a sus clasificados al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026. El jueves 4 de septiembre, se disputará la fecha 17, y el martes 9 del mismo mes, se jugará la jornada 18, con la que se bajará el telón. Justamente, en esa última fecha, la Selección Colombia visita a Venezuela, que ya reveló su lista de convocados.

Allí, el entranador, Fernando Batista, se la jugó por un total de 32 futbolistas, en donde resalta la presencia de cuatro jugadores de la Liga BetPlay. Wuilker Faríñez (Águilas Doradas), Carlos Vivas (La Equidad), Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga) y Jhon Murillo (América de Cali) hacen parte de la convocatoria para dichos partidos definitivos para la 'vinotinto'.

Recordemos que para la próxima cita orbital, Conmebol cuenta con seis cupos directos y el séptimo disputará el repechaje. Hasta el momento, Argentina, Ecuador y Brasil ya aseguraron su cupo al campeonato del mundo, mientras que Uruguay, Paraguay y la Selección Colombia están cerca. Venezuela ocupa el puesto siete, con 18 puntos y una diferencia de -4.

𝐋𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 🇻🇪



Estos son los seleccionados por el DT Fernando Batista para enfrentar a Argentina y Colombia en las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.



Convocatoria de Venezuela para los partidos contra Argentina y Selección Colombia

Arqueros

Rafael Romo - CD U. Católica (ECU)

Wuilker Faríñez - Águilas Doradas (COL)

Alain Baroja - Club Always Ready (BOL)

Cristopher Varela - Deportivo La Guaira

Defensas

Jon Aramburu - Real Sociedad (ESP)

Alexander González - CS Emelec (ECU)

Nahuel Ferraresi - Sao Paulo FC (BRA)

Josua Mejías - Debreceni Vasutás SC (HUN)

Jhon Chancellor - CD U. Católica (ECU)

Wilker Ángel - EC Juventude (BRA)

Christian Makoun - PFC Levski Sofía (BUL)

Carlos Vivas - CD La Equidad (COL)

Miguel Navarro - CA Talleres (ARG)

Ronald Hernández - Atlanta United FC (USA)

Mediocampistas

Carlos Faya - Deportivo La Guaira

José Martínez - SC Corinthians (BRA)

Tomás Rincón - Santos FC (BRA)

Cristian Cásseres - Toulouse FC (FRA)

Leonardo Flores - Atlético Bucaramanga (COL)

Daniel Pereira - Austin FC (USA)

Jorge Yriarte - WKS Slask Wroclaw (POL)

Eduard Bello - U. Católica (CHI)

David Martínez - Los Angeles FC (USA)

Jefferson Savarino - Botafogo (BRA)

Telasco Segovia - Inter Miami CF (USA)

Yeferson Soteldo - Fluminense FC (BRA)

Gleiker Mendoza - FC Kryvbas (UKR)

Jhon Murillo - América de Cali (COL)

Matías Lacava - Ulsan HD (JPN)

Delanteros

Salomón Rondón - Real Oviedo (ESP)

Kevin Kelsy - Portland Timbers (USA)

Josef Martínez - SJ Earthquakes (USA)

Jugadores de la Selección Venezuela, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Programación de las fechas 17 y 18 de Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 17

Paraguay vs. Ecuador / jueves 4 de septiembre (6:30 p.m.)

Argentina vs. Venezuela / jueves 4 de septiembre (6:30 p.m.)

Uruguay vs. Perú / jueves 4 de septiembre (6:30 p.m.)

Colombia vs. Bolivia / jueves 4 de septiembre (6:30 p.m.)

Brasil vs. Chile / jueves 4 de septiembre (7:30 p.m.)

Fecha 18