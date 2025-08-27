La Selección Colombia toma nota: convocados de Venezuela para Eliminatorias Sudamericanas

Allí, el entranador, Fernando Batista, se la jugó por un total de 32 futbolistas, en donde resalta la presencia de cuatro jugadores de la Liga BetPlay. Wuilker Faríñez (Águilas Doradas), Carlos Vivas (La Equidad), Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga) y Jhon Murillo (América de Cali) hacen parte de la convocatoria para dichos partidos definitivos para la 'vinotinto'.
Recordemos que para la próxima cita orbital, Conmebol cuenta con seis cupos directos y el séptimo disputará el repechaje. Hasta el momento, Argentina, Ecuador y Brasil ya aseguraron su cupo al campeonato del mundo, mientras que Uruguay, Paraguay y la Selección Colombia están cerca. Venezuela ocupa el puesto siete, con 18 puntos y una diferencia de -4.
𝐋𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 🇻🇪
Estos son los seleccionados por el DT Fernando Batista para enfrentar a Argentina y Colombia en las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.