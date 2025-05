"La Selección Colombia tuvo ADN gracias a Francisco Maturana; ganamos reconocimiento internacional"

En el Día del Técnico, que se conmemora este 13 de mayo; en el programa 'Jugada Maestra', de Ditu , se le rindió homenaje a varios entrenadores que han dejado huella en el fútbol colombiano y en la historia de la Selección Colombia . Entre ellos, destacaron figuras legendarias como Francisco 'Pacho' Maturana y el doctor Gabriel Ochoa Uribe.

Ambos entrenadores dejaron huella en este deporte para nuestro país, impulsando a muchos de los jugadores al fútbol internacional y dejaron un legado.

Ese tema se puso sobre la mesa y vinieron las opiniones de entrenadores invitados, en medio de la disertación liderada por Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol.

"Me inclino por 'Pacho' Maturana, porque nos dio un reconocimiento a nivel internacional, teníamos un futbol sin ADN, y él puso un ADN acá, jugar bien, dar espectáculo, ahí empezaron a conocer a los 'cafeteros', lastimosamente después lo sacaron y se perdió el ADN de la selección. Gracia a él tenemos reconocimiento internacional, por 'Pacho'. En el plano internacional algunos internacionalmente no conocen a Ochoa, y no es por demeritar", dijo Norberto Peluffo a la mesa de analistas.

Posteriormente, Julio Comesaña, extécnico del Junior de Barranquilla, se sumó a elogiar lo hecho por Maturana, pero recalcó el tipo de persona que fue Gabriel Ochoa, quien tuvo la oportunidad de compartir varios momentos con él.

Francisco Maturana y Gabriel Ochoa AFP

"En ese sentido, concuerdo que lo de 'Pacho' fue muy importante sin ninguna duda. Pero yo al doctor Ochoa lo tuve en el 1972 en Millonarios, él dejo una imagen que era bravo y exigente, pero yo digo que los que lo conocimos de cerca, tuvimos el placer de conocer realmente su carácter y concepto que él tenía", apuntó Comesaña.

"Para mí no fue solo un entrenador sino un estratega, él era un hombre convencido de saber a fondo que pasaba con el rival que iba a enfrentar, siempre jugaban para quitar y aprovechar lo que dejara el rival, era un hombre cariñoso cuando se estaba en la parte humana del jugador, los visitaba en su cumpleaños y eso, pero en la cancha era muy disciplinado, fue un gran estratega", recalcó el colombo-uruguayo.

Por último, Nelson Gallego también resaltó la gran carrera deportiva de Ochoa, pero se inclinó por lo que hizo Maturana con la 'tricolor'. "Es un honor lo que hizo Maturana en selección y con Nacional al ganar la Copa Libertadores, eso tiene un valor extra. Ochoa fue un gran técnico, hace años, ganar ocho o más títulos acá en liga era de gran valor, porque eran campeonatos largos, tocaba estar en un gran nivel, pero lo de Maturana hace que valga mucho más por lo conseguido en Eliminatorias y Mundiales", dijo Gallego.