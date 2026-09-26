España extendió su invicto, tras vencer a Inglaterra; su última derrota fue contra Colombia

La Selección España confirmó su buen momento con una victoria en el estadio londinense de Wembley por 3-2 contra Inglaterra, este sábado en su estreno como campeona del mundo.

En partido de la Liga de Naciones europea, España se adelantó en el minuto 2, con un gol de Lamine Yamal, aunque Inglaterra remontó antes del descanso con tantos de Anthony Gordon (36') y Harry Kane (40').

Pero los campeones del mundo, que sumaron su partido consecutivo número 39 sin conocer la derrota, acabarían imponiéndose con goles de Alex Baena (60') y Mikel Oyarzabal (74'), en una segunda parte en la que Kane falló un penal (54').

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Con esta victoria, ante una Inglaterra que fue tercera en el pasado Mundial, España suma 39 partidos seguidos sin conocer la derrota (30 triunfos y 9 empates), desde su derrota en un amistoso en Londres ante Colombia, en marzo de 2024, por 1-0.



Inglaterra, que había caído ante España en la final de la Eurocopa 2024, domina en los duelos entre ambos equipos, con trece victorias, frente ahora doce triunfos de la Roja y cuatro empates.

Con esta victoria, España encabeza su grupo de la Liga de Naciones, tras la primera jornada, empatado con Croacia, que ganó por 2-1 en su visita a la República Checa, donde se estrenaba como su nuevo seleccionador el español Santi Denia.

España venció 2-3 a Inglaterra, por la fecha 1 de la Liga de Naciones AFP

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¿Cuándo fue la última derrota de la Selección España?