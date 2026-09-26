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Gol Caracol  / España extendió su invicto, tras vencer a Inglaterra; su última derrota fue contra Colombia

España extendió su invicto, tras vencer a Inglaterra; su última derrota fue contra Colombia

Después de ganar el Mundial 2026, España venció a los ingleses, en Wembley, por la Liga de Naciones, y está cerca de completar los 40 partidos sin conocer la derrota.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Lamine Yamal celebra su gol con España frente a Inglaterra en la Liga de Naciones
Lamine Yamal celebra su gol con España frente a Inglaterra en la Liga de Naciones
AFP

La Selección España confirmó su buen momento con una victoria en el estadio londinense de Wembley por 3-2 contra Inglaterra, este sábado en su estreno como campeona del mundo.

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En partido de la Liga de Naciones europea, España se adelantó en el minuto 2, con un gol de Lamine Yamal, aunque Inglaterra remontó antes del descanso con tantos de Anthony Gordon (36') y Harry Kane (40').

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Croacia, con gol de Luka Modric, debutó con triunfo en Liga de Naciones; 2-1 sobre República Checa

España venció 2-3 a Inglaterra, por la fecha 1 de la Liga de Naciones
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España estrenó su título mundial con enorme victoria; 2-3 sobre Inglaterra en Liga de Naciones

Pero los campeones del mundo, que sumaron su partido consecutivo número 39 sin conocer la derrota, acabarían imponiéndose con goles de Alex Baena (60') y Mikel Oyarzabal (74'), en una segunda parte en la que Kane falló un penal (54').

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Con esta victoria, ante una Inglaterra que fue tercera en el pasado Mundial, España suma 39 partidos seguidos sin conocer la derrota (30 triunfos y 9 empates), desde su derrota en un amistoso en Londres ante Colombia, en marzo de 2024, por 1-0.

Inglaterra, que había caído ante España en la final de la Eurocopa 2024, domina en los duelos entre ambos equipos, con trece victorias, frente ahora doce triunfos de la Roja y cuatro empates.

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Con esta victoria, España encabeza su grupo de la Liga de Naciones, tras la primera jornada, empatado con Croacia, que ganó por 2-1 en su visita a la República Checa, donde se estrenaba como su nuevo seleccionador el español Santi Denia.

España venció 2-3 a Inglaterra, por la fecha 1 de la Liga de Naciones
España venció 2-3 a Inglaterra, por la fecha 1 de la Liga de Naciones
AFP

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¿Cuándo fue la última derrota de la Selección España?

  • España 0-1 Colombia (22 de marzo de 2024 - amistoso)
  • España 3-3 Brasil (26 de marzo de 2024 - amistoso)
  • España 5-0 Andorra (5 de junio de 2024 - amistoso)
  • España 5-1 Irlanda del Norte (8 de junio de 2024 - amistoso)
  • Croacia 3-0 España (15 de junio de 2024 - Eurocopa)
  • España 1-0 Italia (20 de junio de 2024 - Eurocopa)
  • Albania 0-1 España (24 de junio de 2024 - Eurocopa)
  • España 4-1 Georgia (30 de junio de 2024 - Eurocopa)
  • España 2-1 Alemania (5 de julio de 2024 - Eurocopa)
  • España 2-1 Francia (9 de julio de 2024 - Eurocopa)
  • España 2-1 Inglaterra (14 de julio de 2024 - Eurocopa)
  • Serbia 0-0 España (5 de septiembre de 2024 - Liga Naciones)
  • Suiza 1-4 España (8 de septiembre de 2024 - Liga Naciones)
  • España 1-0 Dinamarca (12 de octubre de 2024 - Liga Naciones)
  • España 3-0 Serbia (15 de octubre de 2024 - Liga Naciones)
  • Dinamarca 1-2 España (15 de noviembre de 2024 - Liga Naciones)
  • España 3-2 Suiza (18 de noviembre de 2024 - Liga Naciones)
  • Países Bajos 2-2 España (20 de marzo de 2025 - Liga Naciones)
  • España 3-3 Países Bajos (23 de marzo de 2025 - Liga Naciones, pen. 5-4)
  • España 5-4 Francia (5 de junio de 2025 - Liga Naciones)
  • Portugal 2-2 España (8 de junio de 2025 - Liga Naciones, pen. 3-5)
  • Bulgaria 0-3 España (4 de septiembre de 2025 - Eliminatorias al Mundial)
  • Turquía 0-6 España (7 de septiembre de 2025 - Eliminatorias al Mundial)
  • España 2-0 Georgia (11 de octubre de 2025 - Eliminatorias al Mundial)
  • España 4-0 Bulgaria (14 de octubre de 2025 - Eliminatorias al Mundial)
  • Georgia 0-4 España (15 de noviembre de 2025 - Eliminatorias al Mundial)
  • Turquía 2-2 España (18 de noviembre de 2025 - Eliminatorias al Mundial)
  • España 3-0 Serbia (27 de marzo de 2026 - amistoso)
  • España 0-0 Egipto (31 de marzo de 2026 - amistoso)
  • España 1-1 Irak (4 de junio de 2026 - amistoso)
  • Perú 1-3 España (8 de junio de 2026 - amistoso)
  • Cabo Verde 0-0 España (15 de junio de 2026 - Mundial)
  • España 4-0 Arabia Saudita (21 de junio de 2026 - Mundial)
  • Uruguay 0-1 España (28 de junio de 2026 - Mundial)
  • España 3-0 Austria (2 de julio de 2026 - Mundial)
  • Portugal 0-1 España (6 de julio de 2026 - Mundial)
  • Bélgica 1-2 España (10 de julio de 2026 - Mundial)
  • Francia 0-2 España (14 de julio de 2026 - Mundial)
  • Argentina 1-0 España (19 de julio de 2026 - Mundial)
  • Inglaterra 2-3 España (26 de septiembre de 2026 - Liga Naciones)
España venció 2-3 a Inglaterra, por la fecha 1 de la Liga de Naciones
Gol Caracol

España estrenó su título mundial con enorme victoria; 2-3 sobre Inglaterra en Liga de Naciones

Inglaterra vs España se enfrentan en esta primera jornada de la Liga de las Naciones
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🔴 Inglaterra vs. España, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Liga de las Naciones

Lamine Yamal, jugador de España.
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Vea el gol de Lamine Yamal en Inglaterra vs. España, por la Liga de las Naciones

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