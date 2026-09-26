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Gol Caracol  / Croacia, con gol de Luka Modric, debutó con triunfo en Liga de Naciones; 2-1 sobre República Checa

Croacia, con gol de Luka Modric, debutó con triunfo en Liga de Naciones; 2-1 sobre República Checa

Este sábado, Croacia superó a República Checa en la primera fecha de la Liga de las Naciones, con gran actuación del experimentado Luka Modric.

Por: EFE
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Luka Modric en República Checa vs. Croacia.
Luka Modric en República Checa vs. Croacia.
afp.

Un sobresaliente Luka Modric, gol incluido, facilitó la primera victoria de Croacia en la Liga de Naciones y amargó el debut como seleccionador de la República Checa del español Santi Denia, que pagó su escasa pegada aunque tuvo en la mano el empate en el tramo final.

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Sin apenas ocasiones pero con un alto porcentaje de eficacia, la República Checa que dirige Denia estuvo a un paso de evitar la derrota en Praga. De hecho, marcó la provisional igualada Matej Radoska pero la revisión del VAR invalidó el tanto por un estrecho fuera de juego.

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Los checos, de vuelta a la máxima categoría de la Liga de Naciones a la que ascendieron en el pasado año, apenas pusieron en aprietos a la selección croata que mereció más goles en un partido con nuevos entrenadores: Santi en el conjunto checo y Slaven Bilic en Croacia.

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Tras nueve temporadas de Zlatko Dalic, responsable de la mejor época croata, con un subcampeonato en Rusia 2018 y un tercer lugar en Qatar 2022, el equipo arlequinado inicia una nueva etapa, aunque con gran parte de la vieja guardia.

Impuso su talento Croacia, que jugará contra España el próximo martes, de la mano de Modric, que a sus 41 años jugó su partido internacional 103. El exjugador del Real Madrid, de hecho, fue el que abrió el marcador al inicio de la segunda parte, cuando Igor Matanovic robó un balón en el comienzo de la jugada checa y se lo envió a Modric. El capitán avanzó unos metros y culminó con un zapatazo que se coló por la escuadra.

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Fue el premio a la apuesta atrevida de Croacia que en la primera parte ya pudo tomar ventaja con las ocasiones de Luka Sucic, de la Real Sociedad, y después de su primo Petar Sucic, del Inter. También de Igor Matanovic.

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Sin embargo, aunque no había amenazado en ningún caso Chequia a Croacia consiguió el empate en un error visitante que llevó la pelota a Adam Hlozek, en la derecha, que asistió a Adam Karabec que tiró sin oposición, tras controlar el balón, y batió al portero del Barcelona Marco Livakovic.

El partido se abrió definitivamente y el gol animó al conjunto de Santi Denia que pudo tomar ventaja en un contraataque, un pase con el exterior de Pavel Sulc que no aprovechó, solo, Radosta.

Y fue Croacia en el que en plena ida y vuelta recuperó la ventaja. La República Checa es frágil en la zaga y lo aprovechó el conjunto de Bilic con el gol de Marco Pasalic de cabeza, con ayuda del meta Lukas Hornicek, que no agarró el balón, asistido por Ivan Perisic desde la izquierda.

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