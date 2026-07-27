'Cucho' Hernández habló por primera vez del penalti fallado en Colombia vs. Suiza; "cabeza en alto"

A casi tres semanas de cumplirse la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 a manos de Suiza, en definición por penales, el 'guayabo' sigue intacto para muchos de los aficionados y jugadores. Sin embargo, muchos otros deportistas, ya deben tener su cabeza puesta en el inicio de temporada con sus clubes, para lo que resta del año.

Es el caso de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, el jugador que recibió su primer llamado a disputar un certamen de esta magnitud con la 'tricolor', luego de destacar con el Real Betis de España durante la última temporada.

El colombiano que se ganó aplausos y elogios en el debut de la 'tricolor' frente a Uzbekistán, al ser protagonista en la jugada del tercer gol, por su 'garra' y entrega al momento de asistir a Jáminton Campaz, en cuestión de días, pasó a recibir criticas por errar uno de los penales que significó la eliminación de los 'cafeteros' en la máxima cita orbital.



Este lunes, el 'Cucho' visitó su ciudad natal, Pereira, para recibir un reconocimiento en honor a su carrera y allí, también fue consultado por cómo atravesó ese difícil momento: "sí ese es el fútbol, lógicamente viví un momento muy bonito en el primer partido, luego desafortunadamente me toco a mí fallar uno de los penaltis que significo la eliminación, pero nada, tengo la suficiente madurez para salir con la cabeza en alto en momentos así, y seguiré luchando y trabajando para encontrar esas situaciones y hacer lo mejor", dijo de entrada a 'Win Sports'.

Publicidad

Agregó también: "llevo muchos penaltis en mi carrera con un porcentaje muy alto que sí los hecho, es lógico que en una cita tan importante no solo es suficiente patear bien, sino excelente, y creo que hubiese podido 'esquiniar' un poco mas la pelota, pero me enfrentaba a un portero alto y en un equipo top europeo, pero bueno, darle la virtud a él porque también trabajará los penaltis, y nada, a seguir".

⚽“Creo que hubiese podido esquinar un poco más la pelota, pero bueno igual darle también la virtud al arquero. Tenemos un año muy bonito por delante. No es el momento más agradable para Pereira, pero siempre le deseo lo mejor al equipo y que salgamos de este bache“ Juan Camilo… pic.twitter.com/n11IPhmmr6 — Win Sports (@WinSportsTV) July 27, 2026

Publicidad

En cuanto al reconocimiento, se trató de una Orden al Mérito Ciudadano, de manos del gobernador Juan Diego Patiño, en el que el futbolista pereirano se mostró muy contentó de haberlo recibido: "es un orgullo se me erizaba la piel al escuchar el reconocimiento, es algo muy bonito para mí, yo vengo de un barrio de acá y estar sentado en este momento ahora, es un orgullo total, y nada, solamente agradecer", culminó el futbolista de 27 años.

