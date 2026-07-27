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Gol Caracol  / Santos de Neymar, Boca Juniors y otros grandes, que lucharán sobrevivir en la Copa Sudamericana

Santos de Neymar, Boca Juniors y otros grandes, que lucharán sobrevivir en la Copa Sudamericana

La vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana están a punto de dar inicio, y se conocerá quienes clasificarán a los octavos de final del certamen. Repase los choques más llamativos.

Por: AFP
Actualizado: 27 de jul, 2026
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Neymar, estrella brasileña de Santos, celebra su gol contra Mirassol, por el Brasileirao
Neymar, estrella brasileña de Santos, celebra su gol contra Mirassol, por el Brasileirao
Getty Images

Mientras Santos, probablemente con Neymar como titular, afrontará con tranquilidad la revancha ante la Universidad Central tras la goleada que le propinó en Venezuela, Boca Juniors viajará a Chile para defender una exigua ventaja frente a O'Higgins, en el cierre de los playoffs de acceso a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El Peixe dio un golpe de autoridad al dejar prácticamente sentenciada la serie con un 4-1 en Valencia, mientras Boca firmó un ajustado 1-0 frente a O'Higgins en La Bombonera, en el primer compromiso internacional de Rodolfo Arruabarrena desde su regreso al banquillo xeneize.

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El técnico del equipo de Pelé, Cuca, valoró la renta conseguida contra los venezolanos y advirtió sobre la importancia de administrar el plantel para afrontar un calendario que incluye tres competencias: la Sudamericana, el Brasileirão y la Copa de Brasil.

"Buscamos una afirmación mayor en la competición, pero lo importante es que dejamos encaminada la clasificación", afirmó el DT.

El choque de vuelta entre ambos equipos se disputará el martes en el puerto paulista de Santos. El ganador de la serie enfrentará al ecuatoriano Macará en los octavos.

Neymar Junior
Neymar Junior; jugador de la Selección de Santos FC
Getty Images

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Del otro lado, Arruabarrena tomó con cautela la corta diferencia conseguida y remarcó que todavía queda una tarea pendiente el jueves en Rancagua. "Tenemos que mejorar (...) Enfrente hay un rival que sabe lo que quiere, viene haciendo una temporada importante y tiene más rodaje que nosotros", señaló el Vasco.

El vencedor de la llave se medirá en los octavos con el paraguayo Deportivo Recoleta.

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- El campeón a prueba -

Otros protagonistas de los partidos de ida fueron Lanús, campeón de la Copa Sudamericana, además del argentino Tigre, el colombiano Independiente Santa Fe y el Bolívar de La Paz, que sacaron resultados importantes para encarar con optimismo sus respectivas eliminatorias.

El Granate volvió a encontrarse con la Sudamericana después de su frustrante paso por la Libertadores, donde quedó eliminado en la fase de grupos.

El triunfo 2-0 sobre Cienciano en Buenos Aires le da aire para afrontar el miércoles la revancha en Cusco, donde buscará sellar su continuidad en el torneo ante el desafío de jugar a 3.400 metros de altitud.

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"Jugamos bien, con mucha atención e intensidad, y esto mismo lo tenemos que hacer en Cusco", sostuvo el técnico de Lanús, Mauricio Pellegrino.

El ganador se cruzará con el Botafogo en octavos.
Con el mismo marcador, Independiente Santa Fe superó 2-0 con autoridad al Caracas FC en Bogotá y quedó bien posicionado para la revancha, el miércoles en Barquisimeto.

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"Me voy tranquilo con el resultado. Es positivo para cerrar de visita y eso nos da confianza", aseguró el entrenador uruguayo de los cardenales, Pablo Repetto.

- Tigre, tranquilo; Bolívar, bajo presión -

Tigre, en tanto, dejó prácticamente sentenciada su eliminatoria al golear 3-0 a Nacional de Uruguay en Montevideo.

El partido de vuelta entre ambos equipos se disputará el martes en Victoria, provincia de Buenos Aires. El ganador de la serie enfrentará al uruguayo Montevideo City Torque en los octavos.

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Bolívar también consiguió un triunfo valioso por 3-2 sobre Gremio en La Paz, y ahora deberá soportar la presión en Porto Alegre el miércoles para defender esa mínima renta.

"Sabíamos que íbamos a sufrir, perdimos, no estamos satisfechos con el resultado. Pero, para recalcar, estamos solo en el descanso de la eliminatoria. En la Arena (estadio de Gremio) será diferente, con otro enfoque estratégico", afirmó Vitor Severino.

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