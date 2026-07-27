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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En México le dan 'palo' a colombiano, nuevo refuerzo del Club América; "'bombazo' no lo veo"

En México le dan 'palo' a colombiano, nuevo refuerzo del Club América; "'bombazo' no lo veo"

Club América fichó a colombiano proveniente del fútbol de Europa, pero en la prensa mexicana no convence y critican fuertemente el reciente fichaje de la 'águilas'

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 27 de jul, 2026
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Óscar Perea, celebrando su gol con el AVS
Óscar Perea, celebrando su gol con el AVS
Foto: X/@afs_viladasaves

Las ligas del mundo están cada vez más cerca de dar inicio tras el Mundial 2026, como lo es el caso en México, donde el Club América finiquita sus refuerzos para la nueva temporada en este país.

El equipo que regresará al mítico estadio Azteca donde estuvo ausente por más e un año, tras la intervenciones que le hicieron para su adecuación en la máxima cita orbital, ahora la 'aguilas' regresarán a su casa, y así mismo, un colombiano será portador de la casaca del 'azulcrema'.

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Se trata de Óscar Perea, el futbolista de que disputó el Mundal Sub-20 con la Selección Colombia y llega proveniente de Racing de Estrasburgo, en condición de préstamo.

Aunque su fichaje no se ha hecho oficial, varios medios ya lo dan como un hecho al verlo en las instalaciones del club, pero contratación ha tenido duras criticas hacía las 'águilas': "Oscar Perea esta ya en Coapa, tenemos las imágenes, el primer refuerzo de alas 'águilas', sin embargo, desde mi punto de vista se han perdido los grandes cañonazos en el América, 'bombazo' sinceramente no lo veo", dijeron de entrada en el programa 'Infiltrados' de este país.

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"Se relazó exámenes médicos para terminar de definir su contrato. Ya han encontrado un nuevo refuerzo de las 'aguilas', pero no es la posición que le urge a América ni lo que quería la afición. Quisiera saber por qué concepto está pasando América: por la miseria, por la pobreza, la austeridad o incluso la humildad, no es algo que nos acostumbra América de tener este tipo de fichajes", culminaron diciendo.

Selección Colombia Sub-20
Óscar Perea, una de las figuras de la Selección Colombia Sub-20
FIFA

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Carrera de Óscar Perea

Con apenas 20 años, Perea se ha consolidado como una de las promesas del fútbol colombiano. Formado en Atlético Nacional, dio el salto al fútbol del viejo continente en 2024 tras fichar por el Estrasburgo de Francia. Sin embargo, ante la falta de continuidad, fue cedido al AVS de Portugal y ahora volverá a salir a préstamo, esta vez rumbo al Club América.

El joven futbolista hizo parte de la Selección Colombia Sub-20 que obtuvo el tercer puesto en el Mundial de la categoría, certamen en el que marcó dos goles, uno de ellos en el triunfo ante Francia por el tercer lugar. Además, integró el combinado Sub-23 que disputó el Preolímpico Sudamericano de 2024.

A nivel profesional, Perea suma 68 partidos oficiales entre competencias nacionales e internacionales, con un registro de ocho goles y cinco asistencias en 3.650 minutos disputados.

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