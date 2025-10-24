Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La verdad sobre la ausencia de Catalina Usme en la convocatoria de la Selección Colombia

La verdad sobre la ausencia de Catalina Usme en la convocatoria de la Selección Colombia

El director técnico, Angelo Marsiglia, dio a conocer la razón por la que Catalina Usme no fue llamada para los partidos con Perú y Ecuador, por la Liga de Naciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Catalina Usme, mediocampista y capitana de la Selección Colombia femenina, en un partido preparatorio
Catalina Usme, mediocampista y capitana de la Selección Colombia femenina, en un partido preparatorio
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad