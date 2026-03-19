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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Las sorpresas en la convocatoria de la Selección Colombia para duelos contra Croacia y Francia

Las sorpresas en la convocatoria de la Selección Colombia para duelos contra Croacia y Francia

Este jueves se dio a conocer la nómina de 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para los juegos preparatorios con Croacia y Francia. En Gol Caracol le contamos las sorpresas y otros que regresaron.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Jugadores de Selección Colombia.
Jugadores de Selección Colombia.
Getty Images.

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