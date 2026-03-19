Las sorpresas en la convocatoria de la Selección Colombia para duelos contra Croacia y Francia

Este jueves, la Selección Colombia reveló en redes sociales el listado de 26 jugadores convocados para los juegos de preparación contra Croacia y Francia. Néstor Lorenzo convocó a una gran base, pero sorprendió con algunos nombres que habían hecho parte del proceso aunque no habían hecho parte del grupo que fue tenido en cuenta en noviembre de 2025. Deiver Machado, Juan David Cabal, Yerson Mosquera, Jaminton Campaz y Juan Fernando Quintero son los jugadores que no estuvieron ante Nueva Zelanda y Australia.

En el caso de Juan Fernando Quintero no se trata propiamente de una sorpresa, sin embargo, sí de un regreso esperado, al tratarse de un volante que ha hecho todo el proceso y que ha sido utilizado como revulsivo importante de James Rodríguez.

Deiver Machado

El lateral ha tenido un rendimiento cumplidor con el Nantes, sumando 15 partidos entre Ligue 1 y Coupe de France. Aporta solidez defensiva y proyección ofensiva, con una asistencia, 878 minutos disputados y presencia constante en la rotación. El jugador acumula 12 encuentros, dos asistencias, tres tarjetas amarillas y 990 minutos con la Selección Colombia. Su último partido fue en junio de 2025, en el 1-1 con Argentina.

Deiver Machado, colombiano del Nantes. AFP.

Juan David Cabal

El defensor ha tenido participación intermitente con la Juventus, acumulando 19 partidos en tres competiciones. Registra dos goles y una asistencia, con 514 minutos totales. Es el jugador con menos presentaciones con el combinado nacional con dos partidos y seis minutos. Las lesiones no le han permitido tener mayor participación y por eso no juega desde octubre de 2024; fue en el triunfo 4-0 sobre Chile.



https://x.com/SC_ESPN/status/2000312281461063980 X de @juventusfc

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Yerson Mosquera

El zaguero central ha sido titular con Wolverhampton, sumando 26 partidos y 2.054 minutos. Aporta solidez defensiva aunque registra 11 tarjetas amarillas y ninguna expulsión. Con el combinado cafetero no ha tenido mucha acción y apenas cuenta con cuatro presencias, un gol, una amonestación y 175 minutos. Su último llamado fue para los partidos contra México y Canadá, pero no jugó. La última vez que tuvo acción fue septiembre de 2024, en la victoria 2-1 sobre Argentina.

Yerson Mosquera, jugador colombiano al servicio del Wolves @yersonmosquera_15/Instagram

Jaminton Campaz

El volante es una de las fichas de confianza en Rosario Central y en lo que va de la Liga de Argentina ha disputado seis encuentros, en los cuales registra un gol y dos asistencias. En total acumula 364 minutos. Con la 'tricolor', Campaz ha tenido ocho presentaciones, con una amonestación y 249 minutos. La última vez que fue convocado fue en octubre de 2025, jugando los duelos de fogueo contra México y Canadá.

Jaminton Campaz, delantero colombiano de Rosario Central, en un partido de la Liga Argentina Getty Images