Lionel Messi y una revelación sobre la final de Copa América contra la Selección Colombia

Por varios años, a Lionel Messi le fueron esquivos los títulos con la Selección Argentina de mayores. Sin embargo, y para su fortuna, la historia cambió y las alegrías llegaron. Ahora, en su palmarés, tiene un Mundial, una Finalissima y dos Copas América. Justamente, el más reciente campeonato con la 'albiceleste' fue en Estados Unidos, en 2024, cuando vencieron a Colombia con marcador de 1-0, gracias a una anotación a Lautaro Martínez, al minuto 112.

Dicho compromiso significó el final de una era para Ángel Di María , quien se retiró del combinado nacional, y también fue un partido extraño para 'la Pulga', pues se lesionó. Cuando se jugaba el 66', no pudo continuar en cancha y se retiró con un fuerte dolor en uno de sus tobillos. Quien ingresó por él fue Nicolás González, por lo que tuvo que ver lo que restaba del encuentro desde el banco de suplentes. Esta situación la recordó el propio futbolista de Inter Miami.

"Fue una Copa América en la cual arranqué mal. Contra Chile, en el segundo partido, sentí una molestia física. Después, no jugué frente a Perú, en Miami, por la lesión. Luego, con Ecuador, jugué sin estar al 100%. Ya contra la Selección Colombia, para la final, me sentía mejor desde lo físico y me termina pasando eso del tobillo, que ya son cosas que no se controlan porque es un golpe y una torcedura. Fue una lástima terminar de esa manera, al menos en lo personal", contó.

Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, en la final de Copa América contra Colombia AFP

Pero no fue lo único. En la entrevista con 'Simplemente Fútbol', Lionel Messi hizo énfasis en que lo importante de todo fue que consiguió otra copa con Argentina y va por más. Recordemos que los dirigidos por Scaloni ya aseguraron su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. De hecho, se convirtieron en la primera selección sudamericana que logró esta gesta y sueña con revalidar el título que consiguió en Qatar 2022.

"Me dolía más no poder jugar que la lesión. Igual no importa, terminamos siendo campeones otra vez, consiguiendo otra copa, con lo que eso significaba a nivel personal y de la selección y del país. Fue algo impresionante. Lo que ha hecho y se sigue haciendo con este grupo es una locura. Poder ser parte de todo eso, me gusta y lo disfruto. Ahora, pienso en el día a día y quiero sentirme bien", sentenció el capitán, líder y referente de la Selección Argentina.