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Gol Caracol  / Selección Colombia, atenta; así quedaron los repechajes intercontinentales al Mundial 2026

Selección Colombia, atenta; así quedaron los repechajes intercontinentales al Mundial 2026

Surinam y Nueva Caledonia dijeron adiós al sueño de ir al Mundial 2026, tras perder con Bolivia y Jamaica, respectivamente, y ahora se vienen otros dos partidos decisivos.

Por: EFE
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
AFP

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