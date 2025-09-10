"Los errores en un arquero se notan más; pero Kevin Mier tiene todo para ser titular de Colombia"

En el programa 'Jugada Maestra', de la aplicación Ditu, de este miércoles se realizó el respectivo análisis de lo sucedido en el contundente triunfo 6-3 de la Selección Colombia sobre Venezuela, en la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. Pero más allá de la euforia por la abultada victoria, también se dieron espacios para darle un vistazo a hombres que fueron novedad contra los 'patriotas', como el arquero Kevin Mier, quien ocupó el puesto del titular Camilo Vargas.

Y en ese sentido el primero en tomar la palabra fue Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, quien comentó "a mí, me preocupo Mier. Hay que decir que así como se hizo dos goles, salvó dos goles este muchacho. En México no anda bien, después de que lo tenían en el cielo. En el tercer gol, él deja el rebote de frente".

Al debate se sumó el profesor Javier Castell, quien agregó que "Mier tiene responsabilidad en el segundo y tercer gol. Sigo sosteniendo que es un buen arquero con una proyección enorme, con un estilo que me agrada, sin embargo tampoco uno puede tener los ojos vendados, por más que uno admire a un jugador y crea que es bueno. Uno tiene que reconocer que el momento no es el mejor, porque en México también ha tenido algunos baches, algunos partidos equivocados, errores. Él tiene que revisar qué está haciendo".

Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias Sudamericanas FCF

El que salió con una voz de respaldo para el jugador del registro del Cruz Azul, de México, fue Norberto Peluffo, quien agregó que "yo creo que las equivocaciones en un arquero se notan mucho más, y este muchacho Mier infortunadamente le ha tocado equivocarse acá; pero yo sigo pensando en que tiene toda la capacidad para ser titular de la Selección Colombia".

Hay que recordar que en el puesto de guardameta han tenido continuidad hombres como Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier, además de Álvaro Montero, en la actualidad en Vélez Sarsfield, de Argentina.