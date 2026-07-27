Locura total en Racing de Santander, de Gustavo Puerta; todo por la vuelta a primera división

El Racing de Santander, del colombiano Gustavo Puerta, ha agotado este lunes los últimos 375 abonos disponibles para la temporada 2026-2027 en una jornada marcada por las largas colas y la acampada de decenas de aficionados en los alrededores del estadio de El Sardinero para asegurarse una localidad.

Los primeros seguidores comenzaron a llegar dos días antes de la apertura de las taquillas, prevista para las 10.00 horas de este lunes,El club puso a la venta 375 nuevos carnets, de los que 275 se despacharon en las taquillas del estadio y otros 100 a través del portal online del abonado, que según fuentes del club, se agotaron en apenas 7 minutos.

A medida que avanzó la mañana, quienes comprobaron que ya no podrían conseguir un abono abandonaron la fila, mientras los afortunados celebraban haber obtenido su carnet. La vuelta a Primera División catorce años después ha disparado el interés por formar parte de la masa social del conjunto cántabro, que volvió a responder de forma masiva en una jornada de ambiente festivo a las puertas de El Sardinero.



Gustavo Puerta, volante de Racing de Santander. Foto: Getty Imágenes

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Ademas de ello, es importante indicar que otro de los factores que ayudaron a generar dichos ingresos para el club, se debe al regreso del equipo a la Primera División de España tras 14 años de ausencia. La locura por parte de la afición reflejada en los abonos del mismo demuestra la una alegría por parte de los aficionados que vuelve a vibrar con el orgullo.

Entre tanto, el primer encuentro que deberá de afrontar el colombiano Gustavo Puerta, junto con sus compañeros tras regresar a la élite del fútbol español será el próximo domingo 16 de agosto de 2026 Villarreal.