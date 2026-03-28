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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Díaz, ¿el llamado a ser el sucesor de James Rodríguez en Colombia?; con Francia viene prueba

Luis Díaz, ¿el llamado a ser el sucesor de James Rodríguez en Colombia?; con Francia viene prueba

Este domingo la Selección Colombia se enfrentará contra los franceses, por duelo preparatorio; y los reflectores están puestos tanto en Luis Díaz, como en James Rodríguez.

Por: AFP
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
James Rodríguez y Luis Díaz, jugadores de la Selección Colombia
James Rodríguez y Luis Díaz, jugadores de la Selección Colombia
AFP

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