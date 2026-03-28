Didier Deschamps le 'echó el ojo' a Luis Díaz: "Es un jugador súper decisivo, tiene calidad"

Colombia y Francia rivalizarán este domingo en el Northwest Stadium, en Maryland, con miras a lo que será su participación en el Mundial 2026. Los 'galos' son unos de los favoritos al título, mientras que la 'tricolor' le apostará a los talentos de James Rodríguez y Luis Díaz para llegar lo más lejos posible en la cita orbital en tierras norteamericanas.

Precisamente, desde el combinado que dirigie Didier Deschamps analizaron la fuerza ofensiva de la escuadra 'cafetera'. Fue el propio entrenador de 'les bleus' el que elogió en rueda de prensa las virtudes y condiciones de la 'amarilla', indicando que son una escuadra con mucha calidad en el ataque y que merece mucho respeto.

"Colombia es un equipo con muchas cualidades, sobre todo en ataque, con jugadores que en su mayoría militan en Europa; es un rival difícil", expresó de entrada Deschamps en su intervención con los medios de comunicación, este sábado.



Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Croacia, previo al Mundial 2026 Federación Colombiana de Fútbol

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El estratega de la campeona del mundo en Rusia 2018 y subcampeona en Catar 2022 dejó algunos nombres de la Selección Colombia a los que sus jugadores deben estar atentos en el duelo de preparación de este domingo, haciendo relevancia en que Luis Díaz y compañía pueden ser decisivos en cualquier jugada.

"Sus atacantes pueden ser decisivos, hay que respetar a Colombia tanto como a Brasil, quizás sean un equipo más exitoso en la actualidad. ¿Y Luis Díaz? Es un jugador súper decisivo, como James Rodríguez, Arias (Jhon), Córdoba (Jhon)... Colombia tiene calidad en ataque", terminó por agregar Didier Deschamps.



Otras declaraciones de Didier Deschamps

- El estado de salud de Désiré Doué:

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"Sentía dolor en una de las costillas, le hicieron una revisión esta mañana, no tiene nada y hoy se encuentra mejor. Participará en la sesión y veremos cómo se siente. Tenemos 21 jugadores de campo; Adrien Rabiot no participará en la sesión por precaución, ya que recibió un golpe en la rodilla".

- ¿Es Francia favorita en el Mundial 2026?

"Somos un muy buen equipo, pero hay otros. Tenemos pasos que dar, no voy a ser demasiado pragmático. Pensemos primero en Senegal y Noruega. Estamos entre los equipos que legítimamente pueden pensar en ganar, sí, pero aún nos queda un largo camino por recorrer".

Francia, liderado por Kylian Mbappé, celebra su victoria sobre Brasil, previo al Mundial 2026 AFP

- ¿Cuándo anunciará el listado de Francia para el Mundial 2026?

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"La lista de convocados se anunciará con retraso, al igual que ocurrió con el partido entre el PSG y el Lens. Se publicará la tarde del 14 de mayo".