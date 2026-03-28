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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Didier Deschamps le 'echó el ojo' a Luis Díaz: "Es un jugador súper decisivo, tiene calidad"

Didier Deschamps le 'echó el ojo' a Luis Díaz: "Es un jugador súper decisivo, tiene calidad"

El entrenador de Francia analizó la fuerza ofensiva de la Selección Colombia, indicando que son una escuadra con mucha calidad en el ataque y tuvo palabras para Luis Díaz.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Didier Deschamps, DT de Francia, habló de Luis Díaz y el poder ofensivo de la Selección Colombia.
Didier Deschamps, DT de Francia, habló de Luis Díaz y el poder ofensivo de la Selección Colombia.
Fotos: AFP

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