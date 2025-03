Luis Díaz y su presente es tema en Brasil: así hablan del jugador de Selección Colombia

Luis Díaz es considerado como uno de los mejores futbolistas colombianos en la actualidad. Sin embargo, sus números en el 2025, vistiendo la camiseta del Liverpool , no han sido los esperados. A pesar de que ha sumado minutos en la mayoría de juegos, tan solo registra un gol y dos asistencias, todos en Premier League.

Aun así, el director técnico, Néstor Lorenzo , confía en su talento y lo convocó a la Selección Colombia para los partidos de la doble jornada del mes de marzo, frente a Brasil y Paraguay . Dichos encuentros son válidos por las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias Sudamericanas, siendo determinantes en el sueño de ir al Mundial.

Para ello, la 'tricolor' necesita que el guajiro esté en un alto nivel. Y es que, incluso, desde territorio brasileño, lo ven como uno de los mejores futbolistas del plantel. En entrevista exclusiva con Gol Caracol, Vampeta, quien fue campeón del Mundial de 2002 y de la Copa América 1999 , opinó de Luis Díaz, resaltando sus cualidades.

"Me gusta mucho. Es un atacante que no tiene techo, juega muy bien, encuentra los espacios libres en cancha y se hizo con un lugar en la Selección Colombia. Juega demasiado fútbol", afirmó de entrada el exfutbolista. Pero no fue lo único y, en sus declaraciones, lo puso en el mismo escalón junto a otros de sus compañeros.

La Selección Colombia celebra un gol en las Eliminatorias Sudamericanas Getty Images

Publicidad

"La Selección Colombia es fuerte, con jugadores importantes como Jhon Arias, Richard Ríos y hasta el propio Luis Díaz; cada uno de ellos está en un buen momento y pueden marcar la diferencia en cualquier momento del compromiso", sentenció, haciendo referencia a quienes considera son los de mayor 'peso' en la nómina.

Recordemos que la 'tricolor' marcha en la cuarta posición, con 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas. Además, su diferencia de gol es de +5, producto los 15 tantos a favor y 10 en contra. Argentina es líder, sumando 25 unidades, seguida de Uruguay, con 20, y Ecuador, tercera, con 19 y +7.