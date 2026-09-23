Colombia cayó 3-0 con Corea del Norte y jugará por el tercer puesto del Mundial femenino Sub-20

Este miércoles 23 de septiembre, terminó la ilusión de la Selección Colombia femenina Sub-20 en el Mundial de Polonia al caer por un 3-0 y así queda por puertas de llegar a la finalísima del certamen organizado por la FIFA. Ahora, las de Carlos Paniagua deberán luchar por el tercer puesto, al enfrentar a Italia el próximo sábado.

Los goles de las norcoreanas llegaron en momentos clave del compromiso, que estuvo manejado siempre por las asiáticas. Ryu Gyong So, Rim Jong Choe y Pak Ok-I se encargaron de poner a sufrir a la guardameta Luisa Agudelo, quien poco pudo hacer en esas accciones.

La distancia entre Corea del Norte y Colombia fue evidente y solo la falta de acierto en los metros finales del combinado de Han Chol-Hak evitó una goleada mayor.

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Para Colombia no se presentó presencia en la zona ofensiva y Valerin Loboa tuvo que luchar en solitario en el frente de ataque. Tampoco Mariana Silva llegó al área rival y Sintia Cabezas no explotó por su banda, como se había observado en otros compromisos. A esto se sumó el peso de la ausencia de la sancionada Juana Ortegón, quien es la del empuje, temple y buen manejo en la primera línea de volantes.



Sin embargo, Corea del Norte, que en ningún momento pasó aprietos y que su portería apenas fue amenazada, bajó la intensidad en el tramo final, completó los cambios y empezó a pensar en la final que disputará con España, el domingo.

Al finalizar, las jugadoras del seleccionado colombiano se notaron desconsoladas y abrumadas por el acontecer el partido, mientras que las poderosas de Corea del Norte festejaron, se fundieron en un abrazo y ya con la mira vista para la final contra España.

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Las dos últimas campeonas del certamen -España en el 2022 y Corea del Norte en el 2024- jugarán el encuentro definitivo por una nueva corona. El combinado asiático, que plasmó una notable superioridad frente a Colombia, aspira a su cuarto trofeo y erigirse en la selección con más éxitos en esta competición. Actualmente está igualada, con tres títulos, a Alemania. Son las más laureadas.