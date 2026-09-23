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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuándo juega Colombia por el tercer puesto del Mundial femenino Sub-20 y dónde ver EN VIVO POR TV?

¿Cuándo juega Colombia por el tercer puesto del Mundial femenino Sub-20 y dónde ver EN VIVO POR TV?

Después de perder contra Corea del Norte, en semifinales, la 'tricolor' espera colgarse la medalla de bronce y firmar su mejor participación en un Mundial femenino Sub-20.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2026
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La Selección Colombia quiere firmar su mejor participación en la historia de un Mundial femenino Sub-20
La Selección Colombia quiere firmar su mejor participación en la historia de un Mundial femenino Sub-20
Getty Images

La Selección Colombia se quedó con las ganas de llegar a la final del Mundial femenino Sub-20. Este miércoles 23 de septiembre, perdió 3-0 con Corea del Norte, con goles de Pak Ok-I, Rim Jong Choe y Ryu Gyong So, por las semifinales, y, ahora, aspira a colgarse la medalla de bronce. Y es que, de conseguirlo, será la mejor participación de 'la tricolor' en un torneo de dicha categoría. Recordemos que el combinado patrio culminó de cuarto en la cita orbital de 2010, cuando fue superado por Corea del Sur.

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En esta ocasión, las dirigidas por Carlos Paniagua medirán fuerzas con Italia en el compromiso por el tercer puesto. Las italianas, que venían de dejar en el camino a China y Corea del Sur, cayeron 0-2 frente a España. Las 'azzurras' solo habían clasificado a las ediciones de 2004 y 2012, diciendo 'adiós' en fase de grupos. Razón por la que, en 2026, ya firmaron su mejor presentación, con la posibilidad de hacer algo más grande. Sin duda será un encuentro que quedará en la historia, pase lo que pase.

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Camino de la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-20

  • Costa Rica 1-3 Colombia (fecha 1 de fase de grupos)
  • Colombia 0-0 Portugal (fecha 2 de fase de grupos)
  • Colombia 0-3 Corea del Norte (fecha 3 de fase de grupos)
  • Polonia 0-1 Colombia (octavos de final)
  • Nigeria 0-1 Colombia (cuartos de final)
  • Corea del Norte 3-0 Colombia (semifinales)
La Selección Colombia celebra su clasificación a semifinales del Mundial femenino Sub-20
La Selección Colombia celebra su clasificación a semifinales del Mundial femenino Sub-20
FIFA

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Camino de Italia en el Mundial femenino Sub-20

  • Estados Unidos 1-2 Italia (fecha 1 de fase de grupos)
  • Italia 3-0 Nueva Zelanada (fecha 2 de fase de grupos)
  • Italia 1-1 Japón (fecha 3 de fase de grupos)
  • Italia 1(5)-(4)1 China (octavos de final)
  • Corea del Sur 1-3 Italia (cuartos de final)
  • Italia 0-2 España (semifinales)

¿Cuándo juega Colombia por el tercer puesto del Mundial femenino Sub-20?

Las dirigidas por Carlos Paniagua saltan a la cancha del estadio Miejski ŁKS Łódź, en Lodz, el sábado 26 de septiembre, para jugar por la medalla de bronce contra Italia, a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia); 6:00 p.m. (hora de Polonia).

El partido por el tercer puesto de la Selección Colombia, en el Mundial femenino Sub-20, se transmitirá, EN VIVO por TV, por la señal principal de Caracol Televisión, y, ONLINE, en el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos), y la aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

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